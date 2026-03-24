Städpersonal till vårt hotell på Kungsholmen
Vander Apartments söker engagerad och noggrann städpersonal för att hålla våra lägenheter och gemensamma utrymmen i toppskick. Vi söker dig som är strukturerad, självgående och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Som en del av vårt team blir du en nyckelperson i att skapa en ren, trivsam och välkomnande miljö för våra gäster och boende.Publiceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
Som städpersonal ansvarar du för att säkerställa att våra lägenheter och gemensamma utrymmen alltid är rena och välskötta. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Städning och iordningställande av hotellrum och lägenheter
Städning av allmänna utrymmen såsom korridorer, trapphus, tvättstuga, gym m.m.
Hantering och rapportering av eventuella skador eller problem i lägenheterna
Påfyllning av förbrukningsmaterial
Kommunikation med kundtjänst via Teams
Du kommer även att ha viss kontakt med gäster samt ett nära samarbete med vår kundtjänst, som inte är på plats. Vid behov hjälper du gäster med enklare praktiska saker, såsom att justera AC, byta batterier i dörrlås eller uppdatera lås.
Eftersom vi arbetar mycket med appar och digitala verktyg är det en fördel om du är tekniskt van.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av städning, helst från hotell eller fastigheter (meriterande)
Är noggrann och har en hög arbetsstandard
Är självgående, ansvarsfull och kan organisera ditt arbete effektivt
Talar och förstår svenska och engelska
Trivs med att arbeta i ett högt tempo och hantera flera uppgifter samtidigt
Samarbetar och stöttar sina kollegor i teamet
Har god teknisk förståelse
Vi erbjuder:
En arbetsplats med god stämning och möjlighet att arbeta i ett team
Möjlighet att utvecklas och bidra till att våra gäster får den bästa möjliga upplevelsen
Ett varierande arbete där du får ta stort ansvar för din arbetsmiljö Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: christin.helmbold@vanderapartments.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hotellstädare". Arbetsgivare Skyotel AB
(org.nr 556757-3216), https://vanderapartments.com/
Lindhagensgatan 90 (visa karta
)
112 18 STOCKHOLM Jobbnummer
9816839