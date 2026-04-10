Städpersonal i Stockholm / Cleaner to Stockholm
Hjälp hemma i Sverige AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-04-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hjälp hemma i Sverige AB i Stockholm
, Uppsala
, Göteborg
eller i hela Sverige
Bli en del av vårt team på Hjälp Hemma!
Vill du ha ett självständigt och flexibelt arbete där du gör skillnad för familjer i Stockholm? Hjälp Hemma är ett snabbt växande företag med fokus på att skapa bättre förutsättningar för människor - både i deras arbetsliv och privatliv.
Vi är ett härligt team på cirka 350 medarbetare som varje dag hjälper familjer runt om i Stockholm med deras städning. Våra tjänster är uppskattade och efterfrågade, och nu söker vi fler duktiga medarbetare som vill vara med och skapa skinande rena hem!
Vi söker dig som:
Har minst 1 års erfarenhet av hemstädning
Är serviceinriktad och har hög social kompetens
Är noggrann, självgående och positiv
Kan uppvisa ett rent belastningsregister (kontrolleras vid anställning)
Vi erbjuder:
En trygg och trivsam arbetsplats med kollektivavtal
Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
En stark gemenskap där vi stöttar och utvecklar varandra
Vill du vara en del av vårt team och bidra till nöjda kunder och skinande rena hem? Skicka in din ansökan redan idag!
• ---------------------------
Join Our Team at Hjälp Hemma!
Are you looking for an independent and flexible job where you make a real difference for families in Stockholm? Hjälp Hemma is a fast-growing company dedicated to improving people's lives-both at work and at home.
We are a friendly team of about 350 employees who help families across Stockholm with their cleaning. Our services are highly valued and in demand, and now we're looking for more great colleagues to join us and create sparkling clean homes!
We are looking for someone who:
Has at least 1 year experience in home cleaning
Is service-minded and has strong social skills
Is thorough, independent, and positive
Can provide a clean criminal record (checked upon employment)
We offer:
A safe and pleasant workplace with a collective agreement
Wellness benefits and other employee perks
A supportive team where we help each other grow
Would you like to be part of our team and help create happy customers and spotless homes? Apply today! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hjälp Hemma i Sverige AB
(org.nr 556771-7045)
Årstaängsvägen 17 (visa karta
)
117 43 STOCKHOLM Jobbnummer
9846438