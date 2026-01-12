Städning hos olika kunder hemstädning & företagsstädning
Arrie Städ och Konsult AB / Städarjobb / Svedala Visa alla städarjobb i Svedala
2026-01-12
, Staffanstorp
, Vellinge
, Trelleborg
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arrie Städ och Konsult AB i Svedala
, Vellinge
, Burlöv
eller i hela Sverige
Vi söker städare till hem & företags städning
På Arriestäd får all personal en mix av både hemstädning och företagsstädning.
Vi söker dig som vill o kan städa, gillar att jobba tillsammans med kolleger och kunder, då vi aldrig jobbar själva.
Vi efterfrågar dig som kan jobba efter klocka då alla kunder har en fast städtid.
Har servicekänsla och förmågan att se vad som ska göras. Du utbildas i våra städmetoder, redskap, produkter och service tänk.
Vi har arbetskläder, företagsbilar, bra löner, fasta anställningar, samt galet mycket att göra. Utgår från kontoret i Svedala.
Vi har regelbunden rörelseträning med Licensierad tränare för att vi ska stärka kroppen.
Jobbar mestadels dagtid men 1 kväll i veckan till 18,00 eller fler efter önskemål.
Jobbar med de senaste redskapen, teknikerna samt miljöanpassade produkter.
Har allt från små till stora företag i olika branscher samt hemstäd. Några bostadsrättsföreningar dvs trappstäd.
Specialstäd såsom fönsterputs, mattvätt, golvvård.
Söker dig som gillar omväxling, vet vad städ innebär och trivs med detta jobbet.
Svenska språket både i tal , skrift och läsförståelse då säkerhetsutbildning hos kunder ingår i jobbet.
Referenser krävs samt ett b körkort.
En personkontroll kommer att krävas framöver av specifik kund som kräver svenskt medborgarskap.
samt kunna lämna en 5 års historik vad man gjort där man inte får ha en lucka på mer än 3 månader.
samt utdrag ur belastningsregistret
Tillträde snarast.
Kontoret ligger i Svedala där alla börjar och avslutar sin arbetsdag.
JOBBANSÖKNING SOM INTE UPPFYLLER KRAVEN BESVARAS EJ!
JOBBANSÖKAN/CV SKALL VARA GJORT AV SÖKANDE! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: jobb@arriestad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arrie Städ och Konsult AB
(org.nr 556884-0580) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Verkstadsgatan 4 Svedala Kontakt
Ägare
Cecilia Ahlerup jobb@arriestad.se Jobbnummer
9679372