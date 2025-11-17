Städning av företagskunder - Deltid (flera tjänster)
2025-11-17
Är du noggrann, flexibel och trivs med att hålla arbetsmiljöer rena och trivsamma? Vi söker nu flera engagerade medarbetare för företagsstädning (hemstädning kan tillkomma vid tillfälle) , som vill bli en del av vårt professionella team.
ArbetsuppgifterSom medarbetare inom företagsstädning kommer du att arbeta med:
Kontorsstädning
Butiksstädning
Förskolestädning
Restaurangstädning
Trappstädning
Du kommer att behöva vara flexibel och kunna arbeta på olika typer av objekt, anpassa dig till olika arbetsmiljöer och upprätthålla högsta renlighets standard i alla uppdrag.
Vi erbjuder Möjlighet att arbeta i en varierad och dynamisk miljö
Flexibla arbetstider med möjlighet till extra arbete vid behov
En deltidsanställning mellan 20-35 timmar per vecka(morgon/dagtid)
För den som är intresserad kan det förkomma extra arbete på kvällar och helger!
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarstagande och har öga för detaljer
Är flexibel och kan anpassa dig till olika arbetsmiljöer
Har tidigare erfarenhet av städning (meriterande men inget krav)
Är punktlig och pålitlig
Låter det intressant så ser vi gärna att du ansöker till tjänsten!
Körkort är ett krav! Ersättning
