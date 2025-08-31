Städledare inom Houekeeping till hotellet Scandic Värnamo
2025-08-31
Nu söker vi en Städledare inom Houekeeping till hotellet Scandic Värnamo
Oavsett varför gästen kommer till oss är det få saker som är så uppskattade som ett vänligt ansikte som hälsar välkommen. Som Städledare agerar du värd tillsammans med övriga teamet på hotellet och skapar en gästupplevelse i världsklass.
Under din tid hos oss kan dessa områden variera i takt med att du och hotellet utvecklas. Hos oss får du ta ett stort eget ansvar för att ta de beslut som krävs för att göra gästen nöjd och teamen utvecklar och förbättrar arbetssätt och service i takt med att omvärlden förändras. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens och erfarenhet som vi överträffar gästens förväntningar. På köpet får vi kul på jobbet!
Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic Värnamo!
Vad är innebär rollen som Städledare?
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för den viktiga uppgiften att hotellet håller en hög standard avseende helt och rent och ser till att våra gäster få en "wow-känsla" när de kliver in på hotellet och i sitt hotellrum. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är städning av hotellrum, korridor samt allmänna utrymmen på hotellet. Du hanterar tvätt och fyller på förråd. Självklart stöttar du upp teamet på hotellet med andra arbetsuppgifter vid behov.
I rollen som Städledare är du ansvarig för värdskap för hela hotellet både gentemot gäst och medarbetare. Förutom att vara en del av driften, har du den övergripande överblicken över arbetsflödet i teamet. Du ser tillsammans med teamet till att prioritera arbetsuppgifter så att verksamheten flyter så att gästerna blir nöjda. Du leder och fördelar arbetet och hanterar bemanningen under ditt arbetspass.
Vid behov ges du möjlighet att utbilda nya medarbetare på hotellet och du avlastar också Housekeeping Supervisor med vissa administrativa arbetsuppgifter så som planering och beställning av material osv.
Vem är du?
För att passa i rollen tror vi att du har minst två års erfarenhet av städning och serviceverksamhet. Du har både förmåga och vilja att arbeta med ett driftsnära ledarskap. Du är trygg i ditt ledarskap och kan uttrycka dig väl på svenska språket.
För att trivas i rollen behöver du också vara noggrann och ha ett öga för detaljer. Det är viktigt att du har en god fysik, är flexibel och har god samarbetsförmåga och då alla medarbetare tillsammans ansvarar för gästens upplevelse. Du sprider god energi runt dig och är en omtänksam kollega.
Allra viktigast är dock dina personliga egenskaper och din inställning. För att passa i rollen behöver du vara en bra lagspelare som tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och helhetsresultatet. Viktigt är också att du kan förmedla ett gott värdskap till hotellets gäster.
Information om tjänsten:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på deltid 75-100%. Vi tillämpar provanställning. Din närmaste kollega kommer att bli vår Housekeeping Supervisor och din närmsta chef kommer vara vår Fastighetschef. Tjänsten omfattar dagskift under vardagar och helger. Startdatum så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: martina.holmberg@scandichotels.com Arbetsgivarens referens
