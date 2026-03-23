Städerska på heltid till kontor i Stockholm
Viasales söker städerska på heltid till vårt kontor i Stockholm
Viasales är ett av Sveriges mest resultatorienterade säljbolag och en del av Blackfish. Vi är över 170 medarbetare och växer snabbt.
Nu söker vi en städerska på heltid som vill säkerställa att vårt kontor alltid är rent, fräscht och representativt.
Om rollen
• Ansvara för daglig städning av kontor, mötesrum och gemensamma ytor * Dammsuga, moppa och torka av ytor * Städning av kök samt tömning av sopor och återvinning * Fylla på förbrukningsmaterial * Säkerställa en trivsam och professionell arbetsmiljö
Vi erbjuder
• Heltidstjänst * Självständigt arbete med eget ansvar * Trevlig arbetsmiljö med modernt och fräscht kontor
Vi söker dig som
• Är noggrann och ansvarstagande * Är självgående och ser vad som behöver göras * Har hög arbetsmoral och arbetar effektivt * Har tidigare erfarenhet av städarbete * Kan kommunicera obehindrat på svenskaPubliceringsdatum2026-03-23Övrig information
• Heltid * Start enligt överenskommelse * Stockholm (arbete på plats)
Ansök med CV. Urval sker löpande. Kontakt: emmy@viasales.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7445901-1908044". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viasales AB
(org.nr 556937-3045), https://jobb.viasales.com
116 29 STOCKHOLM
