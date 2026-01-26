Städare, värd/värdinna och allt-i-allo, gärna händig
Logistik & Distribution i Norden AB / Städarjobb / Ånge Visa alla städarjobb i Ånge
2026-01-26
, Ragunda
, Ljusdal
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Logistik & Distribution i Norden AB i Ånge
, Ljusdal
, Härjedalen
, Avesta
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Vi driver en liten hotellverksamhet med inriktning mot företag, speciellt mot vindkraft.
Vi har boenden och lokaler i Västernorrland där vi inte enbart behöver mycket grundlig rengöring utan även vård av parkettgolv, fönsterputs, inredning, fläckborttagning, montera upp gardiner och gardinskenor. Inreda hem till hotellstandard.
En tillhörande arbetsuppgift som är minst lika viktig är att skapa långsiktiga relationer med våra gäster. Även att ha ansvar för bokningarna och använda WhatsApp, Mejl, Telefon, Möten, Videosamtal - allt för att hålla igång våra bokningar och ha en nära kontakt med varje gäst. Även sköta om annonsering på AirBnb och flera andra liknande plattformar samt hemsidorna (WIX).
I Västernorrland runt Ånge och Ramsjö har vi lägenheter, villor och campingstugor totalt ca 25st.
OMGÅENDE TILLSÄTTNING
Vi behöver hjälp med städning av bostäder och lokaler efter hyresgäster. Finns även många fler arbetsuppgifter som värd värdinna även administrativa.
Se www.uthyres.eu
Vi hyr ut bostäder, när hyresgästen lämnar behöver det städas snabbt före nästa hyresgäst, har även industrilokaler som behöver städas.
Vi ställer krav på att det är rent när du är klar, och tidsrapport och bilder före klockan 22 samma dag för att jobbet skall räknas som klart och betalbart.
Du behöver städa med kundens ögon, tänk hotellstädning.
Du får gärna ha ett leende på läpparna och se möjligheterna i livet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: application@billebro.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städ och mer". Arbetsgivare Logistik & distribution i Norden AB
(org.nr 556423-2592)
Lantmannagatan 17 (visa karta
)
841 32 ÅNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Företagshuset Mejeriet Ånge Jobbnummer
9705933