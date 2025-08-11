Städare till Veterankraft i Stockholm - Ljusterö!
Veterankraft AB / Städarjobb / Österåker Visa alla städarjobb i Österåker
2025-08-11
Veterankraft söker dig som är 55+ och vill jobba med städning hos våra kunder i Ljusterö.
Hos oss får du möjlighet att utföra både hemstädning, storstädning och flyttstädning. Uppdragen är varierande och du möter trevliga kunder som uppskattar din hjälp. Du arbetar självständigt eller tillsammans med en kollega. Du behöver inte ha erfarenhet av att ha jobbat som städare tidigare, det viktigaste för oss är att du tycker om att göra fint, är noggrann och har ett vänligt bemötande. Publiceringsdatum2025-08-11Om företaget
Veterankraft är ett av Sveriges främsta auktoriserade bemanningsföretag och den största leverantören av hushållsnära tjänster och företagstjänster. Med verksamhet på cirka 40 orter, från Luleå i norr till Trelleborg i söder, erbjuder vi våra kunder hjälp i vardagen med trygghet, kvalitet och personlighet i fokus. Varje år underlättar vi tillvaron för tusentals hushåll och företag genom våra skräddarsydda tjänster och engagerade medarbetare. Varje dag ser vi hur våra Veteraner gör skillnad hos tusentals kunder genom sitt arbete och sina insatser.
Din roll
Som städare hos oss hjälper du till att skapa trivsamma och välordnade hem. både vid vanliga hemstädningar eller i samband med flyttar, så att våra kunder känner sig nöjda och omhändertagna. Du arbetar med omtanke och omsorg för att skapa ett fint och trivsamt hem. I rollen får du både arbeta självständigt och tillsammans med andra, beroende på uppdrag och kundens önskemål. Vi ser gärna att du är ordningsam, hjälpsam och tycker om att bidra till att vardagen blir lite enklare för våra kunder. Tjänsten är på cirka 40-60 timmar per månad fördelat på två personer.
Din profil
Du är 55 år eller äldre
Flytande svenska eller engelska i tal och skrift
Krav på körkort och egen bil
Meriterande med tidigare erfarenhet inom städbranschen
Är du intresserad av att bli en del av oss på Veterankraft? Varmt välkommen att skicka din ansökan redan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Veterankraft AB
(org.nr 556767-7694), http://www.veterankraft.se Jobbnummer
9452014