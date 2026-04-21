Städare till Städenheten, Sundsvall Sommar 2026
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.
Städverksamhetens huvuduppgift är att tillhandahålla service till patienter samt personal vid landstingets övriga enheter.
Vi söker nu ca 5 sommarvikarier till verksamheten. Vid Städenheten i Sundsvall arbetar ca 70 personer. Vi arbetar med bl.a. daglig städning och storstädning vid Sundsvalls sjukhus, Norrliden och Rättspsykiatriska kliniken.
Tjänsterna avser sommarvikariat på heltid från 2026-06-15 till mitten av augusti.
Arbetsuppgifterna består av daglig städning och storstädning. Arbetet sker dagtid, kvällstid och helger.
Som städare på städenheten svarar du för att upprätthålla en hög kvalitet i utfört arbete åt våra kunder. En självklarhet är ett gott uppträdande och ett gott bemötande. Du kommer att arbeta i en flexibel organisation där tempot bitvis är högt och där det ställs stora krav på självständighet.
KvalifikationerVi söker dig somHar goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om duHar ytterligare språkkunskaper
Har genomfört lämplig utbildning motsvarande SRY för yrket och/eller uppvisar tidigare erfarenheter inom område
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperFlexibel
Självständighet
Serviceinriktad
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "80:2026:113". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se
Storgatan 1 (visa karta
)
871 85 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Regionledningsförvaltningen Kontakt
Rekryterande chef
Eva Viberg eva.viberg@rvn.se +4660182076 Jobbnummer
9866014