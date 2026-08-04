Städare sökes till vårt serviceteam i Åkersberga
Allegio Omsorg AB / Städarjobb / Österåker Visa alla städarjobb i Österåker
2026-08-04
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Välkommen till familjeföretaget Allegio Omsorg!
Vi erbjuder omsorg och service till våra kunder genom biståndsbeslut eller som en RUT-tjänst. Utifrån kundens behov ser vi till att tillsammans utforma en trygg tjänst, som är anpassad utifrån behov och önskemål. Vi arbetar aktivt med kontaktmannaskap och för att tillgodose behov och rutiner hos våra kunder, på bästa möjliga sätt, prioriterar vi små arbetsgrupper med god kontinuitet. Vi har ett eget kvalitetsledningssystem och arbetar systematiskt med kvalitetssäkring i verksamheten – vi kan alltid bli bättre.
Idag har företaget över 1400 anställda undersköterskor, vårdbiträden och städare. Vi har specialkompetens inom demens och palliativ vård. Namnet Allegio kommer från latinets Legio som betyder "utvalt manskap" – det är utifrån den devisen vi arbetar: vi vet att vi erbjuder den bästa tjänsten när vi också har den bästa och mest engagerade personalen!
Är du den vi söker?
Vi söker dig som älskar att städa! Att du är effektiv och noggrann. Ett plus är om du tycker om och är duktig på att putsa fönster.
Viktigt är att du hanterar svenska språket i både tal och skrift.
Körkort är ett krav för denna tjänst då vi har kunder i hela Österåker, (ej öarna).
Arbetet är förlagt måndag till fredag, ej röda dagar. Antingen kan vi anställa som timanställd eller på en fast tjänst på ca 75-85%. Tjänstgöringsgraden kan komma att ökas på ju mer servicegruppen utökas.
Intervjuer sker löpande, tillträde enligt överenskommelse men gärna så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18
E-post: malena@allegio.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städpersonal". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Allegio Omsorg AB
(org.nr 559019-7975)
Båthamnsvägen 12 (visa karta
)
184 40 ÅKERSBERGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Allegio Omsorg Österåker Jobbnummer
10020541