Städare sökes till lokalt städbolag! - Tomelilla & Ystad!
Vardagspussel AB / Städarjobb / Ystad Visa alla städarjobb i Ystad
2026-02-07
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vardagspussel AB i Ystad
, Simrishamn
eller i hela Sverige
Vi söker städpersonal - Tomelilla & Ystad (20 h/vecka)
Vardagspussel AB är ett lokalt städbolag med stark förankring i Ystad, Tomelilla och Simrishamn. Vi levererar städtjänster till både privatpersoner och företag och är nu i en växande fas - därför söker vi fler medarbetare till vårt team.
Tjänsten avser arbete i Tomelilla och Ystad, där merparten av arbetstiden är förlagd i Tomelilla.
Våra värdeord är service, kvalitet och gemenskap.
Vi är ett litet företag som värnar om våra medarbetare, och vårt motto är:
Nöjd personal = nöjda kunder.
Arbetet består huvudsakligen av företagsstäd, till exempel:
Skolor
Kontor
Hotell
ButikerPubliceringsdatum2026-02-07Om tjänsten
Omfattning: 20 timmar per vecka
Möjlighet till fler timmar framöver
Vi söker dig som:
Behärskar svenska språket
Är ansvarstagande och noggrann
Är serviceinriktad
Trivs med fysiskt arbete
Har god samarbetsförmågaKörkortskrav
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan snarast till: info@vardagspussel.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
E-post: info@vardagspussel.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vardagspussel AB
(org.nr 559301-3500) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9729432