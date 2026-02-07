Städare sökes till lokalt städbolag! - Tomelilla & Ystad!

Vardagspussel AB / Städarjobb / Tomelilla
2026-02-07


Vi söker städpersonal - Tomelilla & Ystad (20 h/vecka)
Vardagspussel AB är ett lokalt städbolag med stark förankring i Ystad, Tomelilla och Simrishamn. Vi levererar städtjänster till både privatpersoner och företag och är nu i en växande fas - därför söker vi fler medarbetare till vårt team.
Tjänsten avser arbete i Tomelilla och Ystad, där merparten av arbetstiden är förlagd i Tomelilla.
Våra värdeord är service, kvalitet och gemenskap.
Vi är ett litet företag som värnar om våra medarbetare, och vårt motto är:
Nöjd personal = nöjda kunder.
Arbetet består huvudsakligen av företagsstäd, till exempel:
Skolor
Kontor
Hotell
Butiker

Om tjänsten
Omfattning: 20 timmar per vecka
Möjlighet till fler timmar framöver

Vi söker dig som:
Behärskar svenska språket
Är ansvarstagande och noggrann
Är serviceinriktad
Trivs med fysiskt arbete
Har god samarbetsförmåga

Körkortskrav
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan snarast till: info@vardagspussel.se

Sista dag att ansöka är 2026-03-09
E-post: info@vardagspussel.se

Arbetsgivare
Vardagspussel AB (org.nr 559301-3500)
273 30  TOMELILLA

För detta jobb krävs körkort.

