Städare sökes till Göteborg, Heltid & Vikarie! Start omgående

Hirely AB / Städarjobb / Göteborg
2025-12-29


Vi på SSP är en av Nordens snabbast växande aktörer inom lokalvård - och vi söker dig som är noggrann, serviceinriktad och vill bidra till en ren, trivsam och välkomnande miljö för våra kunder. Hos oss är du skillnaden!

Vilka är vi?

På SSP gör vi mer än att städa - vi skapar arbetsplatser där människor trivs. Vi är en stabil arbetsgivare med en varm kultur där samarbete, trygghet och utveckling står i fokus.

Hos oss får du:

Trygga anställningsvillkor och kollektivavtal

En välkomnande introduktion och tydlig start i rollen

Möjlighet att växa genom utbildningar och kurser

Förmåner som avtalspension, försäkringar, föräldralön och friskvårdsbidrag

Vad kommer du att få arbeta med?

Som lokalvårdare hos SSP arbetar du tillsammans med kollegor och driftledare för att skapa rena och trivsamma miljöer. Du planerar, utför och kvalitetssäkrar lokalvården hos våra kunder.

Exempel på arbetsuppgifter:

70 % Städning av lägenheter runtom i Göteborg. 30 % kontrollera efter checklista att saker är helt och rent

Hantering av material

God planering

Golvvård och fönsterputs vid behov

Vem är du?

Du trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Du kan prioritera och trivs i att arbeta i ett högt tempo. Du är en flexibel, pålitlig och positiv person.

Vi söker dig:

Du har erfarenhet av städ

Gör dig förstådd i både tal och skrift i svenska

Yrkesutbildning inom SRY eller PRYL är meriterande

B-körkort är meriterande

Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor

En varm arbetskultur

Fast lön enligt kollektivavtal

Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet

Löpande kompetensutveckling med utbildningar

Förmåner som avtalspension, försäkringar, föräldralön och friskvårdsbidrag

Möjlighet att utvecklas inom ett växande företag

Publiceringsdatum
2025-12-29

Om tjänsten
Anställningsform: Månadslön + timmar

Sysselsättningsgrad: deltid 75 %

Arbetstid: Måndag-fredag/ Kväll

Startdatum: Enligt överenskommelse

Provanställning: 6 månader

För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester och vi kan komma att utföra bakgrundskontroll innan anställning.

Övrig information

Vid frågor kontakta Dardan Kurti.

Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För att följa GDPR tar vi endast emot ansökningar via vår annons.

Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se

Arbetsplats
SSP AB

Jobbnummer
9665017

