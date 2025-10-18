Städare och allt-i-allo, gärna händig för rentalhome.se
Logistik & Distribution i Norden AB / Städarjobb / Tyresö
2025-10-18
eller i hela Sverige
Har du bil och körkort?
Kan du åka runt och vara borta mycket hemifrån?
Vi har boenden och lokaler runt om i Sverige där vi inte enbart behöver mycket grundlig rengöring utan även vård av parkettgolv, fönsterputs, inredning, fläckborttagning, montera upp gardiner och gardinskenor. Inreda hem med högre hotellstandard.
OMGÅENDE TILLSÄTTNING
Vi behöver hjälp med städning av bostäder och lokaler efter hyresgäster. Finns även många fler arbetsuppgifter som värd värdinna även administrativa.
Se www.rentalhome.se
Vi hyr ut bostäder, när hyresgästen lämnar behöver det städas snabbt före nästa hyresgäst, har även industrilokaler som behöver städas.
Vi ställer krav på att det är rent när du är klar, och tidsrapport och bilder före klockan 22 samma dag för att jobbet skall räknas som klart och betalbart.
Du beöver städa med kundens ögon, tänk hotellstädning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
E-post: application@billebro.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städ mm". Arbetsgivare Logistik & distribution i Norden AB
(org.nr 556423-2592)
Höglidsvägen 28 A
)
135 50 TYRESÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9563433