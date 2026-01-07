Städare med erfarenhet inom fönsterputs 2026 - Hemfrid Stockholm

Hemfrid i Sverige AB / Servicepersonaljobb / Stockholm
2026-01-07


Vill du arbeta med att skapa ordning och trivsel i människors hem?
Hemfrid är Sveriges största företag inom hemstädning och vi söker nu fler engagerade lokalvårdare till vårt team i Stockholm med omnejd.
Vi erbjuder våra kunder tjänster i hemmet såsom hemstädning, fönsterputs, flyttservice och mycket mer - och nu kan du bli en del av vårt växande team!
Om rollen
Som städare med erfarenhet inom fönsterputs hos Hemfrid arbetar du med städning av både hus och lägenheter. Ditt arbete bidrar direkt till att förenkla vardagen för våra kunder och skapa en trivsam miljö. Du kommer att arbeta både självständigt och i team, tillsammans med kollegor från hela världen.
Vi söker dig som

Trivs med att arbeta självständigt och i team

Har erfarenhet av städning (meriterande, men inget krav)

Har erfarenhet av fönsterputs

Är noggrann, ansvarstagande och vill utvecklas

Talar svenska eller engelska

Kan arbeta flexibla arbetstider

Har B-körkort och gärna egen bil (meriterande)

Vi erbjuder

Anställning på timbasis eller tjänst på 50-75 %

Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor

Försäkringar (sjukdom, ansvar, pension) och friskvårdsbidrag

Kostnadsfri utbildning i hemstädning

Trevliga kollegor och en stabil arbetsplats

Ansök idag!
Vill du bli en del av Hemfrid? Skicka in din ansökan via vår karriärsida:
www.hemfrid.se/karriar
Har du frågor? Kontakta oss gärna på hr@hemfrid.se
Home Cleaners with window cleaning experience for Houses and Apartments - Hemfrid Stockholm
Hemfrid is Sweden's largest provider of home cleaning services. We are now hiring motivated and detail-oriented cleaners with window cleaning experience for houses and apartments in the Stockholm area.
We offer:

Flexible employment: hourly or 50-75%

Collective agreement and great benefits

Insurance and wellness allowance

Free home cleaning training

Friendly colleagues and a safe, stable workplace

Apply here: www.hemfrid.se/karriar
Questions? Email us at hr@hemfrid.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6818078-1777308".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hemfrid i Sverige AB (org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 11 (visa karta)
113 53  STOCKHOLM

Arbetsplats
Hemfrid

Jobbnummer
9671834

