Städare/Lokalvårdare sökes i Stockholm

Astani Wear AB / Städarjobb / Stockholm
2026-03-10


Agil Rekrytering söker en städare för extrajobb till uppdrag hos kund i Stockholm. Det här är ett jobb för dig som vill arbeta flexibelt, ta eget ansvar och leverera kvalitet i varje moment.
Om uppdraget
• Städning av kontor, trapphus och gemensamma utrymmen
• Dammsugning, moppning och rengöring av ytor
• Tömning av sopor och påfyllning av förbrukningsmaterial
• Säkerställa att lokalerna håller en hög och jämn standard
Vi söker dig som
• Arbetar noggrant och strukturerat
• Trivs med självständigt arbete
• Har fokus på kvalitet och detaljer
• Kommunicerar på svenska eller engelska
• Erfarenhet av städning är meriterande men inget krav
Förutsättningar
• Plats: Stockholm
• Omfattning: Extrajobb / behovsanställning
• Arbetstider: Dag, kväll eller helg
• Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Urval sker löpande. När rätt match finns går vi vidare direkt.
Skicka in din ansökan - vi återkopplar snabbt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
Astani Wear AB (org.nr 559221-0750), https://agilrekrytering.se/

Arbetsplats
Agil Rekrytering

Jobbnummer
9786488

