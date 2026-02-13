Städare/ Lokalvårdare - säsongsarbete (juli-september 2026
2026-02-13
, Norsjö
, Malå
, Vindeln
, Bjurholm
Vi söker städare till ett av våra tillfälliga gruppboenden för säsongsarbetare.
Arbetet innefattar daglig städning, rengöring, våttorkning, tvätt, korrekt sophantering enligt gällande föreskrifter samt storstädning inklusive fönsterputs i slutet av säsongen.
Arbetsplatser: Vägsele, Kristineberg och Skivsjö i Västerbottens län.
Kompetenser
Krav på dig som vill arbeta hos oss som städare:
Du har minst 2 års erfarenhet av arbete som städare.
Du kan prata och skriva på ett av följande språk: svenska, engelska, thailändska eller polska.
Du är vänlig och trivs med att arbeta i team, men är också självgående i dina arbetsuppgifter.
Du är öppen och bemöter andra människor och deras kultur med respekt.
Meriterande (ej krav)
B-körkort (utfärdat i ett EU-land, annars krävs internationellt körkort).
Observera: Körkort är inte ett krav för denna tjänst. Däremot behöver minst en person i arbetsteamet ha körkort, vilket innebär att körkort är meriterande och kan vara en fördel i rekryteringsprocessen.
Ytterligare språkkunskaper i svenska eller engelska.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning / säsongsanställning
Lön: Enligt kollektivavtal
Arbetstid: Enligt fastställt arbetsschema
Omfattning: Heltid
Period: 13 juli - 30 september
Lönetyp: Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: arbetsansokan@polarica.com Arbetsgivarens referens
