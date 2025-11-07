Städare i Uppsala (20-50%) - Trygg anställning hos Hemrex
2025-11-07
Hemrex söker städpersonal i Uppsala - fast tjänst 20-50%
Hemrex gör vardagen enklare och hemmet trivsammare för våra kunder
Vi erbjuder tjänster inom städning, fönsterputs, trädgårdsarbete, vardagsomsorg, flyttstäd och enklare hantverk - och nu söker vi fler stjärnor till vårt team i Uppsala!
Vi letar efter dig som är självgående, ansvarstagande och tycker om att ge riktigt bra service. Du kommer främst att arbeta med städuppdrag hos privatpersoner och företag i och omkring Uppsala
Hos oss får du en trygg anställning, bra villkor, omtänksamma kollegor - och ett jobb där du verkligen gör skillnad varje dag.
Välkommen med din ansökan!
Vi söker dig som: Gärna har erfarenhet - men det är inget krav
Har rätt attityd och inställning till jobbet
Trivs med att möta olika typer av kunder
Är självgående och gillar att ta ansvar
Förstår värdet av god service och gör gärna det lilla extra
Tycker om att ha varierande arbetsdagar
Har B-körkort
Hemrex erbjuder:
Hos Hemrex är medarbetaren alltid i fokus Vi erbjuder en trygg och välkomnande arbetsplats med marknadens bästa villkor. Du får en ordentlig introduktion och utbildning innan du möter kund - och vi ser till att du känner dig redo i din roll.
Dina arbetsdagar är varierande och du får träffa många olika människor, både kollegor och kunder. För oss är det viktigt att du trivs, känner dig trygg och tycker att det är roligt att gå till jobbet
Vi erbjuder:
Kollektivavtal och friskvårdsbidrag
Bra utrustning och arbetskläder som är anpassade efter uppdraget
Körersättning när du använder egen bil i jobbet
Ett stöttande team och en chef som bryr sig
Vi vill att du som jobbar hos oss ska känna stolthet i det du gör - och att du alltid känner dig som en äkta Hemrexare
Välkommen med din ansökan! Vi intervjuar löpande - så vänta inte med att skicka in din ansökan
Urval och intervjuer sker på vårt kontor i Uppsala. Ersättning
Enligt kollektivavtal Friskvårdsbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemrex AB
(org.nr 556840-1292) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryteringsansvarig Hemrex 020-721721 Jobbnummer
9593367