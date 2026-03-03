Städare för kontorsstädning och hemstädning för omgående start

Mr Cleaner Stockholm AB / Städarjobb / Stockholm
2026-03-03


Vi på Mr Cleaner Stockholm söker en erfaren och noggrann städare som vill arbeta med kontorsstädning och hemstädning i Stockholm. Du behöver kunna börja arbeta omgående och ha tidigare erfarenhet inom städbranschen.

Publiceringsdatum
2026-03-03

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med daglig städning hos både privatpersoner och företag. Arbetet kräver att du är självständig, punktlig, noggrann och har ett öga för detaljer.

Kvalifikationer
Erfarenhet av hemstädning och/eller kontorsstädning krävs
Du måste ha giltigt arbetstillstånd i Sverige
Du behöver kunna arbeta självständigt och i team
Svenska och/eller engelska i tal är starkt meriterande
B körkort är meriterande

Om anställningen
50 - 75 %
Arbetstider varierar, dagtid och viss kvällstid kan förekomma

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV så snart som möjligt. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Sista dag att ansöka är 2026-04-02
E-post: jobb@mrcleanerstockholm.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Mr Cleaner Stockholm AB (org.nr 559333-7875)

Arbetsplats
Mr Cleaner Stockholm

Jobbnummer
9775534

