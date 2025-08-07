Städare för hem och företagsstäd
2025-08-07
Vi söker städare - för arbete hos både privatpersoner och företag i nordvästra Skåne
Är du noggrann, gillar att skapa ordning och trivs med självständigt arbete? Då kan du vara den vi söker!
Vi anställer fler städare till vårt team som arbetar med både hemstädning hos privatpersoner och kontorsstädning hos företagskunder. Vår verksamhet finns i nordvästra Skåne, och våra uppdrag varierar i både omfattning och plats - ingen dag är den andra lik!
Om arbetet:
Som städare hos oss kommer du att:
Utföra hemstädning hos våra återkommande privatkunder
Sköta kontors- och lokalstädning hos företag
Ibland arbeta självständigt, ibland tillsammans med kollegor
Bidra till att våra kunder får en ren, trivsam och välkomnande miljö
Få tillgång till tjänstebil för att ta dig mellan kunderna
Arbetet är rörligt och kräver att du kan ta dig mellan olika kunduppdrag. Vi ser gärna att du tycker om att ta ansvar, jobba effektivt och har ett öga för detaljer.
Körkort är ett krav för denna tjänst.
Välkommen till oss - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: info@bstad.se Arbetsgivare Bstäd AB
(org.nr 556931-5251) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hos kund Jobbnummer
9449116