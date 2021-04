Städare / Cleaner for ACS company at Stockholm - Hijazi, Alaa - Städarjobb i Stockholm

Hijazi, Alaa / Städarjobb / Stockholm2021-04-04Om jobbetACS SÖKER DIG SOM VILL ARBETA SOM STÄDARE I STOCKHOLMACS söker nu kollegor inom Hemstädning till Stockholm!Du kommer att jobba med hemstädning i privata hem och ge dina kunder bästa service!Hemstädning i världsklass i privata hemSom Städare på ACS har du en viktig roll - att ge dina kunder bästa service! Du kommer att arbeta med ett varierande och roligt arbete inom hemstädning där du bland annat kommer att få damma, dammsuga, moppa, stryka och tvätta kläder i våra kunders privata hem. Du arbetar självständigt och har dina egna kunder. Vi söker dig som kan arbeta flexibla arbetstider måndag-fredag mellan kl 8-17. Du har god kontakt med din Bemanningschef som varje vecka skickar information om dina arbetstider, dina arbetsuppgifter och kundinformation via ACS OFFICE.På ACS är våra värdeord Nytänkande, Kunniga, Stort hjärta och Engagemang. Vi tror på Kunskap, Innovation och Flexibilitet - för dig som anställd och för våra kunder.På ACS är vi stolta över att ha en kvalitets- och servicekultur i världsklass!Vi letar efter dig som;Gillar att jobba självständigt med Städning i privata hemDrivs av kvalitet och nöjda kunderÄr engagerad och vill utvecklas inom hemstädningÄr noggrann och punktligHar en positiv attitydHar grundläggande språkkunskaper i svenska eller engelskaVi erbjuder dig;En tillsvidareanställning på deltidKollektivavtal och bra anställningsvillkorUtbildning inom hemstädning, med fokus på din utveckling!Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring, pensionsförsäkring och friskvårdsbidragGratis mobilabonnemangSpråkutbildningar tillsammans med utbildningsföretaget Swedish for ProfessionalsHärliga kollegor från hela världen!Vill du vara med på vår resa till att bygga ett bättre Sverige? Ansök nu!Välkommen till ACS !________________________________________________________________________________________ACS WANTS YOU TO JOIN US AS A CLEANER IN STOCKHOLM.ACS is now looking for colleagues within Home Cleaning to Stockholm!You will work with home Cleaning in private homes and give your customers the best service!World class home cleaning in private homesAs a Cleaner at Hemfrid you have an important role - to give your customers the best service! You will work with a varied and fun work in home cleaning where you will, among other things, dust, vacuum clean, mop, iron and wash clothes in our customers' private homes. You work independently and have your own customers.We are looking for a colleague who can work flexible working hours Monday-Friday between 8 am-5pm. You will have good contact with your Staff Manager who sends weekly information about your working hours, your work assignments and necessary customer information BY ACS OFFICE.At ACS , our values are Innovative Thinking, Knowledge, a Big Heart and Engagement. We believe in Knowledge, Innovation and Flexibility - for you as an employee and for our customers. At ACS , we are proud to have a world-class quality and service culture!We are looking for you who;Like to work independently with Cleaning in private homesIs powered by quality and satisfied customersIs committed and wants to develop within home cleaningIs responsible and punctualHave a positive attitudeHave basic language skills in Swedish or EnglishWe offer you;A part-time permanent positionCollective agreements and good terms of employmentTraining in home cleaning services, focusing on your development!Third part insurance, health insurance, retirement pension insurance and wellness grantSwedish language courses through our partnership with the company Swedish for ProfessionalsColleagues from all over the world!Do you want to be part of our journey to build a better Sweden? Apply now!Welcome to ACS.Öppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.2021-04-04Sista dag att ansöka är 2021-05-04Hijazi, Alaavaruvägen 912530 Älvsjö5671447