Städare

Sabina Ai AB / Städarjobb / Stockholm
2025-09-18


Städare/Lokalvårdare

Vi söker en städare som är snabb, positiv och driven för en heltidstjänst i Stockholm. Du kommer att spela en viktig roll i att upprätthålla en ren och trivsam miljö för våra kunder och kollegor. Arbetsuppgifterna omfattar allt från daglig städning till mer omfattande städjobben. Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett samarbetsinriktat team och bidra till ett trevligt arbetsklimat.

Arbeta heltid i ett positivt team

Flexibilitet i arbetstider

Utveckla dina färdigheter inom städbranschen

Utöka ditt professionella nätverk

Få stöd och feedback för ständig förbättring

Sista dag att ansöka är 2025-09-25
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sabina Ai AB (org.nr 559420-6970)

Arbetsplats
Sabina AI AB

