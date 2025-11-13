Städare - Jobb i Täby, Danderyd och Åkersberga
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Österåker Visa alla städarjobb i Österåker
2025-11-13
Vi söker nya hemstädare till vårt team i områdena Täby, Danderyd och Åkersberga. Är du vår nästa stjärna? Publiceringsdatum2025-11-13Profil
Vi älskar att göra våra kunders vardag enklare - det borde du också göra. Vi söker dig som:
• Har flera års erfarenhet av hemstädning eller liknande serviceyrken - Är noggrann, ansvarsfull och har ett öga för detaljer - Tycker om att arbeta självständigt - Bor i / nära eller är villig att jobba i Munsö, Adelsö, Färentuna, Bromma, Ekerö & Svartsjö - krav körkort och bil - Talar och förstår grundläggande svenska eller engelska
Om rollen
Som hemstädare hos Hemfrid ansvarar du för att städa våra kunders hem med högsta kvalitet. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Dammsugning och dammtorkning
Moppning och rengöring av ytor
Byta sängkläder och bädda
Strykning och vikning av kläder
Ge hemmet den där lilla extra touchen som gör kunden nöjd
Du arbetar självständigt och ansvarar för att skapa nöjda kunder i ditt närområde.
Vi erbjuder
Vi vill vara branschens bästa arbetsgivare och erbjuder bland annat:
Fast lön varje månad
Tillsvidareanställning, 50-75 % sysselsättningsgrad eller timmis
Kollektivavtal och bra anställningsvillkor
Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring och pensionsförsäkring
Friskvårdsbidrag
Betald utbildning inom hemstädning
Gratis mobilabonnemang
Ett av Sveriges trevligaste team med kollegor från hela världen
Om Hemfrid
Hemfrid är Sveriges ledande aktör inom hushållsnära tjänster. Vi hjälper våra kunder med städning, tvätt, strykning, flytt, trädgårdsarbete och mycket mer - alltid med fokus på kvalitet och enkelhet.
Vår process
Efter att du skickat in din ansökan kontaktar vi dig och berättar mer om rekryteringsprocessen. Bakgrundskontroll genomförs. För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha ett svenskt personnummer eller samordningsnummer.
Är du redo att förbättra människors vardag? Perfekt, det är vi också. Skicka in din ansökan idag - vi ser fram emot att träffa dig!
Välkommen till Hemfrid! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444) Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
9603517