Städarbetsledare & Affärsutvecklare (Vikariat 1 år, 50%)
2026-04-07
Vill du driva ett etablerat städföretag framåt?
Grand Service är ett familjeägt företag i Göteborg med 35 års erfarenhet. Nu söker vi en kombinerad arbetsledare och affärsutvecklare som kan ta ansvar för vår dagliga drift och tillväxt under ett års vikariat.
Om rollen
Som arbetsledare är du navet i verksamheten. Under detta år ansvarar du för att driften flyter på fläckfritt medan vår ordinarie ledare fokuserar på andra projekt. Tjänsten är på 50% (dagtid), men kräver stor flexibilitet då arbetet styrs av kundernas och personalens behov. Tidiga morgnar från kl. 06:00 förekommer.
För rätt person finns goda möjligheter att tjänsten utökas i omfattning på sikt i takt med att företaget växer.
Dina huvudsakliga uppgifter
Operativ ledning: Leda och inspirera teamet, sköta schemaläggning och rekrytering.
Kvalitetssäkring: Utföra kontroller, leverera material och möta kunder.
Hands-on: Du utbildar personal på plats och täcker upp vid sjukdom eller luckor.
Affärsutveckling: Identifiera tillväxtmöjligheter, optimera arbetsprocesser och driva marknadsföring (t.ex. sociala medier).
Vi söker dig som:
Är en naturlig ledare: Du är trygg i att fatta beslut och lösa problem under stress.
Har erfarenhet: Du har arbetat med lokalvård och ledarskap tidigare.
Är digitalt skicklig: Du har god datorvana och hanterar administrativa system obehindrat. Meriterande om du kan Photoshop eller liknande.
Är kommunikativ: Du talar och skriver flytande svenska.
Har körkort: Ett krav för att kunna röra dig mellan kunder och leverera material i Göteborg.
Vi erbjuder
Ett års vikariat med chans till förlängning och utökad tjänstegrad.
Tjänstepension och försäkring.
En familjär arbetsmiljö i ett företag med starkt rykte.
Är du den vi söker?
Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte med din ansökan. Bli en del av Grand Service och hjälp oss hålla Göteborg skinande rent! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
E-post: jobb@grandservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Affärsutveckling & städledare". Omfattning
Grand Service AB
414 52 GÖTEBORG
