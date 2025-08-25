Städa på kontor och företagslokaler!
2025-08-25
Bli en del av vårt team - Vi söker kontorsstädare!
Vill du vara med och skapa Örebros bästa städbolag? Hos Klara Städ står kvalitet, gemenskap och service i fokus. Vi strävar efter att leverera trivsel och renlighet på arbetsplatser runt om i Örebro - och nu letar vi efter dig som vill vara med på resan!Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Som kontorsstädare hos oss är du vårt ansikte utåt och en nyckelperson i att skapa en ren och fräsch arbetsmiljö för våra kunder.
Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar:
Städning av kontorslokaler, inklusive dammsugning, damning, moppning och avtorkning av ytor.
Att arbeta noggrant och effektivt, med fokus på detaljer.
Bidra till en trivsam och professionell arbetsmiljö för våra kunder.
Arbeta både självständigt och i team, beroende på uppdragets storlek.
Det här erbjuder vi dig
En trygg anställning med kollektivavtal och schyssta villkor.
Ett självständigt arbete där du får frihet under ansvar.
Firmabil och arbetsutrustning för att underlätta din arbetsdag.
Möjlighet att utvecklas och växa inom företaget.
Ett stöttande team där vi värdesätter gemenskap och arbetsglädje!
Vi söker dig som:
Har ett öga för detaljer och vill leverera service i toppklass.
Är noggrann, ansvarstagande och punktlig.
Har en positiv inställning och trivs med att arbeta självständigt.
Kan grundläggande svenska i tal och skrift.
Har B-körkort - meriterande men inget krav.
Erfarenhet av städning är ett plus, men inget krav! Det viktigaste är att du har rätt inställning och viljan att göra skillnad - Vi lär dig städa
Är det här något för dig? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt fantastiska team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: Orebro@klarastad.se
