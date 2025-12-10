Städ-/servicepersonal, timvikarie, sökes till Löftadalens folkhögskola, Åsa
Region Halland / Städarjobb / Kungsbacka Visa alla städarjobb i Kungsbacka
2025-12-10
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Kungsbacka
, Göteborg
, Varberg
, Falkenberg
, Halmstad
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-10Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta som timvikarie inom service på vår folkhögskola.
Arbetsuppgifterna innebär främst lokalvård och köksbiträdesuppgifter. Även lättare vaktmästeriarbete, trädgårdsarbete och övriga serviceuppgifter kan ingå.
Om arbetsplatsen
Löftadalens folkhögskola är en av två folkhögskolor inom Region Halland. Här kan våra deltagare få behörighet till vidare studier genom att läsa kurser på grundskole- och gymnasienivå eller utveckla sina konstnärliga sidor inom konst och hantverk, dans och musikal eller musik. Vi har också en yrkesinriktad utbildning mot vård/omsorg samt utbildningar som riktar sig till personer med kort utbildningsbakgrund och/eller som är nya i Sverige. Skolan har ett internat där cirka 100 deltagare bor under läsåret. Skolan är HBTQI-diplomerad.
Om dig
Vi ställer inga krav på utbildning men vill att du har arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren finner
lämplig. Du behöver vara serviceinriktad och kunna möta studerande och gäster med olika behov. Vi arbetar i arbetslag där vi ibland byter arbetsuppgifter, därför är det viktigt att du har lätt för att samarbeta och gärna delar med dig av erfarenheter.
Grundläggande datorkunskaper förutsätts då vi kommunicerar internt via mejl och arbetstidsregistrering sker digitalt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-dig
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1148". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Kultur och skola, Region Halland Kontakt
Morgan Robertsson, avdelningschef Morgan.Robertsson@regionhalland.se Jobbnummer
9638334