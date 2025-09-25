Stabsofficer till Logistikenheten vid Skaraborgs flygflottilj, F 7
Försvarsmakten / Militärjobb / Lidköping Visa alla militärjobb i Lidköping
2025-09-25
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Lidköping
, Skara
, Grästorp
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige
Som Stabsofficer i Försvarsmakten utgör du en viktig del i ett framgångsrikt team, i en myndighet som är i stark tillväxt. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du ansvar, utveckling och utmaning. Allt detta hos en arbetsgivare som uppmuntrar till balans i livet och god hälsa.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som stabsofficer vid Logistikenheten blir du en del av ett kompetent och engagerat arbetslag. Befattningen kommer innebära att delta i beredningar och arbeten inom ramen för enhetens planeringsarbete och krigsförbandsutveckling samt leda och delta i både större och mindre planeringsprojekt. Du har ett stort eget ansvar och fokus är på uppgifter av beredande, analyserande och utvärderande karaktär.
KRAVPubliceringsdatum2025-09-25Kvalifikationer
• Officer- eller specialistofficer OF 2 eller SO 7
• Erfarenhet av stabsarbete i Försvarsmakten
• Goda datorkunskaper
• Goda kunskaper i svenska och engelska både tal och skrift
• Manuellt B-körkort Dina personliga egenskaper
Som person är du analytisk, kreativ och strategisk samt har ett gott omdöme och hög integritet. För att både trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en person med handlingskraft, god struktur, resultatfokus och eget driv. Du är trygg i att arbeta både självständigt och i arbetslag med stort eget ansvar. Befattningen innebär stora kontaktytor och därför är det viktigt att du är kommunikativ och trivs med att skapa nya kontakter.
Vi ser även att du är en god representant för Försvarsmakten och står bakom Försvarsmaktens värdegrund (se www.forsvarsmakten.se).
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Grundläggande utbildning inom logistik eller underhållstjänst
• Erfarenhet av stabstjänst på brigadstab, regional stab eller taktisk stab Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Såtenäs
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Tjänsten innebär krav på fysisk och psykisk förmåga, genomförande av tjänsteresor, deltagande i utbildning och övning i krigsorganisationen.Kontakt
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen attkontakta Michael Stor eller Håkan Persson, tfn 0505-45 10 00 (växel).
Fackliga företrädare:
Officersförbundet OFR/O, Jan Möller Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson
SACO, Ulf Svensson
SEKO, Erling Svensson
Samtliga söks via växeln tfn 0505-45 10 00.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-23. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där vi vill att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9526396