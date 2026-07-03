Stabsofficer teknisk tjänst till Arméstaben TVK Mark
Försvarsmakten / Militärjobb / Skövde Visa alla militärjobb i Skövde
2026-07-03
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Ett av Arméstabens fokusområden är att bygga den nya Armén. En armé som har fokus på Arméns förmåga i fält och i detta bygga nya såväl som omstrukturera befintliga förband. Parallellt leder Arméstaben förband såväl nationellt som internationellt. Arméstaben utvecklar och produktionsleder i Armén ingående krigsförband samt underställda organisationsenheter som utgörs av förband och skolor.Information om tjänstenArméstaben är en egen organisationsenhet inom Försvarsmakten där Teknik- och Vidmakthållandekontor Mark (TVK Mark) ingår som en avdelning i Rustningsenheten. TVK Mark ansvarar för materielunderhåll, materielnyttjande och materielunderhållsekonomi inom Försvarsmakten, samt att säkerställa att materielen vidmakthålls i enlighet med systemmålsättningar.Som stabsofficer arbetar du tillsammans med förband, skolor, verkstäder och TVK Mark för att stödja, samordna och utveckla den tekniska tjänsten med särskilt fokus på materielunderhållsproduktion. Rollen innebär att informera, stödja och styra verksamheten utifrån Försvarsmaktens materielprocess, med målet att säkerställa en hög materiell tillgänglighet. Du arbetar nära verksamheten och bidrar aktivt till att utveckla materielplanering, materielunderhåll och tillhörande processer.I rollen förväntas du bygga upp och utveckla ett brett kontaktnät, både inom och utanför den egna organisationen, för att skapa god samverkan och effektiva arbetssätt. Du har stor frihet att planera och utforma ditt arbete utifrån en övergripande lägesbild och verkar för att stärka Försvarsmaktens materiella tillgänglighet.ArbetsuppgifterSom stabsofficer har du en central roll i att följa upp, analysera och utveckla materielunderhållsproduktionen. Arbetet sker i nära samverkan med flera aktörer inom Försvarsmakten och innebär både operativt stöd och utvecklingsarbete för att säkerställa effektiva processer och hög materiell tillgänglighet. Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Följa upp, analysera och styra materielunderhållsproduktion och materielunderhållsflöden samt identifiera och föreslå förbättringsåtgärder
Samverka med LogE och Markverkstadsenheten på regional och central nivå för att vidmakthålla och utveckla materielunderhållsproduktionen
Delta i centrala arbetsgrupper
Samverka med övriga TVK och TVA inom Försvarsmakten
Stödja utveckling och implementering av rutiner och processer Publiceringsdatum2026-07-03Kvalifikationer
Yrkesofficer med teknisk (alternativt logistisk) profil
Teknisk utbildning och erfarenhet av markmateriel inom FM
Utbildning och erfarenhet inom Försvarsmaktens materielunderhållsprocess
Erfarenhet av Försvarsmaktens stödsystem LIFT och PRIO (SAP)
Har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Det är mertierande om du har..
Erfarenheter från befattning inom FM materielunderhållsorganisation.
Erfarenheter från central/regional stab, gärna inom logistik och teknisk tjänst.
Kännedom om hur FM styrs avseende logistik och i synnerhet teknisk tjänst från HKV ned till OrgE.
Erfarenhet och kunskap om teknisk tjänst inom FM materielredovisande system.
Personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen har du en god samarbetsförmåga och känner dig trygg i att arbeta med många kontaktytor. Du har lätt för att skapa och utveckla goda relationer och trivs i en samordnande roll där samverkan är en naturlig del av vardagen. Du är initiativtagande, strukturerad och har förmåga att omsätta idéer i handling. Samtidigt är du lyhörd, omdömesgill och tar ansvar för både dina arbetsuppgifter och helheten. Rollen ställer även krav på ett serviceinriktat förhållningssätt och en god analytisk förmåga, där du kan identifiera risker, förutse utvecklingar och agera proaktivt för att förebygga oönskade situationer. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet för befattningen.
Fackliga företrädare (nås via FM växel 010-8251000)
OFR/O: Martin Persson
OFR/S: Claus Dehlin
SACO: Karin Gällmo
SEKO: Ulrica LundhUpplysningar om tjänsten
Johan Melvinsson, C Produktionsstyrningsdetaljen
E-postadress: johan.melvinsson@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
AST HR-generalist, Felicia Engvall 070-834 15 56 Övrig information
Lön: Individuell lönesättning enligt kollektivavtal
Anställningsform: Tillsvidare, inleds med sex månaders provanställning om du inte redan är anställd inom Försvarsmakten
Arbetsort: Skövde (alternativ arbetsort utifrån AST nuvarande arbetsorter kan diskuteras).
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tjänsteresor: Främst nationellt och sporadiskt internationellt Du som är intresserad av tjänsten och har en grad som lägst förvaltare söker genom att anmäla intresse till din närmsta chef samt till AST genom att mejla johan.melvinsson@mil.se
. Övriga är välkomna att skicka in sin ansökan med CV samt personligt brev enligt normalt förfarande. Sista ansökningsdagVälkommen med din ansökan senast 2026-08-23. Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
541 52 SKÖVDE Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9992518