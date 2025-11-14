Stabshandläggare inriktning säkerhetskoordinering och beredskapssamordning
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb / Säkerhetsjobb / Karlstad Visa alla säkerhetsjobb i Karlstad
2025-11-14
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb i Karlstad
, Kristinehamn
, Sigtuna
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Från och med den 1 januari 2026 är vi Myndigheten för civilt försvar. Myndigheten för civilt försvar har två tydliga roller: vi är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret och vi är sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. Myndigheten för civilt försvars vision är "Tillsammans för ett starkt civilt försvar".
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för att utveckla det civila försvaret? Då kanske du är vår nästa kollega!
Som stabshandläggare på avdelningen för försörjningsberedskap med inriktning säkerhet, beredskap och RSA kommer du koordinera avdelningens arbete och operativt stötta verksamhetsansvariga chefer i deras roll som informations- och processägare samt säkerställa att lagstiftning och regelverk efterlevs.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Det här är en junior roll i vilken det ingår att vara avdelningens säkerhetskoordinator, beredskapssamordnare och RSA-handläggare, tre uppgifter som ligger nära varandra. Du kommer ha en nyckelposition i att driva och vidareutveckla avdelningens arbete inom dessa områden och kommer vara ett operativt stöd till verksamhetsansvariga chefer. Du bidrar aktivt med förslag på hur kraven kan uppfyllas på ett effektivt sätt.
Du kommer vara avdelningens kontaktpunkt mot myndighetsledningen och är deras förlängda arm in i avdelningen i myndighetens arbete med dessa frågor. Du kommer därmed vara en del av myndighetens säkerhetsorganisation.
Exempel på arbetsuppgifter som ingår i rollen som Säkerhetskoordinator
- Stödja avdelningen med verksamhetsbeskrivningar rörande säkerhetskänslig verksamhet, särskilda säkerhetsskyddsbedömningar, informationsklassningar mm
- Samordna avdelningens säkerhetsskyddsavtal och säkerhetsöverenskommelser
- Utveckla och kvalitetssäkra verksamhetsspecifika instruktioner
- Genomföra vissa utbildningsinsatser för medarbetare i avdelningen
Exempel på arbetsuppgifter som ingår i rollen som Beredskapssamordnare
- Stödja avdelningen i förberedande planering
- Bidra i arbetet med krigsplaceringar
- Sammanställa behov av förmågeutveckling för myndighetens möjlighet att verka under svåra förhållanden
Exempel på arbetsuppgifter som ingår i rollen som RSA-handläggare
- Stödja avdelningen i framtagande och uppdatera avdelningens RSA och RSB
- Stödja avdelningen i identifiering och uppföljning av avdelningens samhällsviktiga verksamhet
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- nyligen har tagit en relevant högskoleexamen
- har minst ett års erfarenhet av samordnande eller koordinerade uppgifter
- har aktuell och relevant kunskap om säkerhetsskyddsfrågor, informationssäkerhet eller säkerhetsskyddslagstiftning
- har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av arbete i offentlig sektor eller i roller med hög kravställning på informationshantering
- förståelse för verksamhetsprocesser
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/
Från och med den 1 januari 2026 ersätts medarbetar- och ledarkriterierna med Myndigheten för civilt försvars förhållningssätt för medarbetare och ledare: Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De tre förhållningssätten ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.
I rollen som stabshandläggare behöver du vara strukturerad, ha god analytisk förmåga, vara självgående, ha hög integritet samt ha god kommunikativ och pedagogisk förmåga.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning. Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer. Du rapporterar till avdelningens stabschef.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på MSB är krigsplacerade. Publiceringsdatum2025-11-14Om företaget
På staben finns i dagsläget tre medarbetare som sitter i Stockholm.
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du har också möjlighet att arbeta på distans i viss mån.
Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta avdelningschef Johan Dozzi. Fackliga företrädare är Jörgen Mählér (Saco-S), Alexandra Grundel Lauritzen (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 4 december 2025 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/286". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb
(org.nr 202100-5984) Arbetsplats
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Jobbnummer
9604420