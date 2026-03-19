Stabshandläggare Affärs- och försörjningsledningen - Högkvarteret
Vill du utvecklas professionellt och samtidigt bidra till Sveriges säkerhet? Försvarsmaktens uppgift är att försvara Sveriges demokrati och självständighet. I en föränderlig omvärld, där Sverige nu är medlem i Nato, står vi inför den största tillväxten på decennier.
Vi söker dig som vill vara med och stärka Sveriges försvar och som delar övertygelsen att Sverige är värt att försvara. Hos oss gör varje medarbetare skillnad - varje dag.
Arbeta i en samhällsviktig verksamhet där du blir en viktig del av helheten.
Ett helt vanligt jobb. För frihetens skull.
Om avdelningen
Du kommer att arbeta på avdelningen för Affärs- och försörjningsledning i stabssektionen som är en del av Försvarsstaben i Försvarsmaktens Högkvarter. Vi arbetar bland annat med att styra och inrikta arbetet med Försvarsmaktens försörjningsflöden samt att leda, inrikta och följa upp Försvarsmaktens affärsverksamhet (inköp, försäljning och uthyrning), i alla beredskapsnivåer, såväl nationellt som internationellt. På avdelningen finns också försörjningsledningssektionen, logistiksystem- och utvecklingssektionen, strategi- och analyssektionen och styrning- och uppföljningssektionen.
Rollbeskrivning
Stabssektionen består av ett mindre team vars uppgift är att planera, samordna, analysera och följa upp verksamheten för att ge avdelningschef och ledningsgrupp relevant beslutsunderlag. Dina erfarenheter att bland annat ha jobbat med KPI:er/nyckeltal är ett viktigt bidrag till uppgiftsfloran. Sektionen fungerar som ett nav mellan ledning och verksamhet och säkerställer att rätt information och underlag finns tillgängliga i rätt tid.
Som handläggare - verksamhetscontroller - kommer din arbetslivserfarenhet av att hantera remiss- och planeringsarbeten vara nödvändig. Du har med fördel erfarenhet av arbete på operativ eller strategisk nivå inom Försvarsmakten, försvarssektorn eller i annan offentlig förvaltning/större organisation. Alla medarbetare i stabssektionen behöver kunna arbeta såväl med direkta genomförandeuppgifter inom sektionen, men även med uppgifter för att företräda avdelningen internt och externt.
Du arbetar både självständigt och med andra i sektionens arbetsuppgifter och rapporterar direkt till sektionschefen.
Dina huvudsakliga uppgifter är att:
• Bidra till ledningsstöd genom planering, beredning och uppföljning
• Delta i och internt kunna både leda och stödja olika arbets- och beredningsgrupper, bistå med stabsstöd och delta i beredning av underlag för t ex lägesrapportering
• Stödja i beredning av underlag för försvarsplanering, budgetsamordning och andra avdelningsgemensamma planeringsunderlag
• Bistå att utveckla, rapportera och förvalta KPI:er för sektion och avdelning
• Bidra till framtagande och förvaltning av interna styrdokument
Kvalifikationer
• Akademisk examen företrädesvis med inriktning på ekonomi, logistik och/eller affärsjuridik eller motsvarande utbildning som Försvarsmakten bedömer likvärdig
• Flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet. T ex av att skriva beslutsunderlag till högre chef, texter för direktiv, PM och skrivelser samt vana vid remisshantering och liknande dokument i offentlig verksamhet
• Relevant erfarenhet av verksamhetsuppföljning, styrning eller arbete med nyckeltal (KPI:er)
• Relevant erfarenhet av planerande och koordinerande roller, gärna inom större organisation
• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska
• Goda kunskaper i Officepaketet Dina personliga egenskaper
Du är en strukturerad och nyfiken person med god förmåga att lära nytt, planera, dokumentera och arbeta uppgiftsorienterat både självständigt och i grupp. Du motiveras av utmaningar och förändringsarbete och har ett gott ordningssinne, kommunikativ förmåga samt förmåga att se både detaljer och helhet. Du trivs i en roll som inte är helt fördefinierad. Vidare är du en lagspelare som bygger goda relationer, hanterar varierade arbetsuppgifter och arbetar väl även under tidspress.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
MERITERANDE
• God kunskap om försörjningsfrågor, logistik- och/eller inköpsverksamhet
• God kunskap om arbete med KPI
• Erfarenhet av försvarsområdet
• Erfarenhet av totalförsvarsfrågor
• Erfarenhet av större komplexa organisationsstrukturer och processer
• Flerårig relevant arbetslivserfarenhet av projektledning, verksamhetsutveckling eller förändringsledning
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Befattningen är en civil anställning. Resor i tjänsten förekommer i viss mån.
Sysselsättningsgrad: 100 %/heltid.
Arbetsort: Stockholm.
Tillträdesdatum: Snarast/enligt överenskommelse.
För upplysningar om befattningen kontakta:
Förfrågningar om befattningen kan göras till rekryterande chef Johan Malmström. Vid frågor kring rekryteringsprocessen kontakta Paulina Unger.
Fackliga företrädare:
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Monika Danielsson/Lise-Lotte Larsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Samtliga nås via växel 08-788 75 00.
Sista dag att ansöka är
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-09.
Till ansökan bifogas CV och ett personligt brev, samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
