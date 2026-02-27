Stabsassistent vid Logistiksektionen på Arméstabens Genomförandeavdelning
Försvarsmakten / Militärjobb / Enköping Visa alla militärjobb i Enköping
2026-02-27
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Armén befinner sig i en expansiv utveckling med ett pågående arbete i att integreras i NATO, vilket
möjliggör att vara en del av den dynamiska förändringsresa som pågår för möte de nuvarande hoten i
Europa.Arméstaben leder arméns 18 förband genom planering och koordinering av armens produktion av
nya krigsförband och nyttjande av krigsförbanden. Arméstaben planerna och leder även insatser,
nationellt och internationellt över tid i hela världen. Till Logistiksektionen på Genomförande avdelningen söker vi nu stabsassistent med placering i Enköping.
Rekryterande enhet
Logistiksektionen ansvarar för; försörjning, teknisk tjänst, transport, sjukvårdstjänst och övrigt
logistikstöd för arméns förband vid insats, nationellt och internationellt samt produktion och
vidmakthållande av krigsförband, genom värnpliktsutbildning, stående förband eller verksamhet med
nuvarande krigsförband.
Logistiksektionen har i uppgift att stödja arméstabens samtliga processer med logistik kompetens.
Detta ger dig en bred och intressant inblick i arméns verksamhet som även kommer vara till nytta vid
en eventuell fortsättning på andra befattningar i Försvarsmakten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I din roll som stabsassistent på Logistiksektionen förvänta du stödja sektionens administrativa rutiner
och stabstjänst. Arbeta med daglig verksamhet och uppgifter inom ramen för nationella och
internationella insatser samt möjliggöra fortsatt värnplikts produktion. Arméstaben är ett
krigsförband vilket innebär att du kommer bli krigsplacerad vid sektionen och förväntas därmed
kunna verka i hela beredskapsskalan fred, kris och krig.
Dina arbetsuppgifter ställer krav på god samarbetsförmåga och ett flexibelt förhållningssätt till
förändringar utifrån att vara en del av arméns anpassning till NATO.
Exempel på vad detta innebär i praktiken är:
• Stödja förberedelser, genomförande och efterarbete vid planeringsmöten, dialoger och
ledning.
• Stödja avseende administration i stödsystem så som PRIO, VIDAR mfl.
• Stödja administrativt vid hantering av beställningar, dokumentering och rapporter.
• I rollen ingår att delta i övningar och uppföljning av verksamhet, ibland på annan ort.
• Deltar i logistikstödet till insatta förband, främst nationellt.
• Deltar i arbetet med en aktuell gemensam logistiklägesbild på AST.
• Stödjer AST övriga delar och DUC avseende genomförandet av logistik nationellt.
• Bestrider ledningslag i funktionen logistik.
• I perioder ha beredskap för att inom kort kunna inställa dig på arbetsplatsen för tjänstgöring.
Kvalifikationskrav
• Svensk medborgare
• Genomförd svensk värnplikt, GMU motsv.
• Gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt som arbetsgivaren
anser likvärdig
• Körkort klass B
• Goda kunskaper i MS Office, Windows och allmänna IT-kunskaper, mjuk- och hårdvara
• Du har goda kunskaper i svenska och engelska, i vilka du kan uttrycka dig i båda tal och skrift.
• Du uppfyller Försvarsmaktens krav för FM Fysisk Standard grundnivå
Meriterande/önskvärt
• OR4-5
• Genomförd grundkurs i stabstjänst eller motsvarande annan utbildning som arbetsgivaren
anser likvärdig.
• Goda kunskaper i försvarsmaktens IT-system LOGFAS, LIFT, PRIO, VIDAR, SWECCIS, ISUS mfl.
• Genomfört grundkurs säkerhetstjänst eller motsvarande
• Utbildad på Försvarsmaktens signalskyddsmateriel.
• Verkat inom militär stabPubliceringsdatum2026-02-27Dina personliga egenskaper
• Du har god samarbetsförmåga, är social, engagerad, kommunikativ och flexibel men också
noggrann och uthållig.
• Trygg i att arbeta självständigt och med uppdragstaktik
• Ansvarsfull och lojal
• Kommunikativ och utåtriktad
• Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Befattningsnivå: OR3-5
Lön: Individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Antal anställningar: 1
Anställningsform: GSS/K
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Enköping/Enköping garnison
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse.Anställningsvillkor
Anställningsformen kräver godkänd säkerhetsprövning.
Upplysningar om tjänsten lämnas av
C Logistiksektionen övlt Mona Bäck, 070-912 15 65
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR -generalist, Therese Pettersson, nås via växeln 0171 15 70 00
Fackliga företrädare (nås via FM växel 0171-15 70 00)
OFR/O: Martin Persson
OFR/S: Claus Dehlin
SACO: Karin Gällmo
SEKO: Ulrica LundhSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 2026-03-19
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning enligt kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9768088