Stabsassistent till Försvarsstabens stödavdelning på Högkvarteret
2025-09-03
Vill du vara med och påverka Sveriges försvarsförmåga, och dessutom befinna dig mitt i händelsernas centrum? Är du intresserad av stabsarbete på strategisk nivå och har erfarenhet av lednings-, stabs- och samordningsverksamhet? Försvarsstabens stödavdelning vid Försvarsmaktens högkvarter söker en handläggare/stabsassistent med placering vid stabssektionen. Välkommen med din ansökan!
Om enheten
Den 1 januari 2023 inrättades Försvarsstaben vid Försvarsmaktens högkvarter, i syfte att på ett mer effektivt sätt kunna leda Försvarsmakten i en period av omfattande tillväxt.
Försvarsstaben stödjer överbefälhavaren med att handlägga och bereda ärenden på militärstrategisk nivå, samt säkerställer att beslut som fattas av myndighetens ledning genomförs, följs upp och återredovisas. Försvarsstaben ansvarar även för att omsätta regeringens styrning av Försvarsmakten till strategiska planer och för att inrikta försvarsgrens- och stridskraftschefer. Vidare har Försvarsstaben ett övergripande ansvar för att samordna infrastruktur- och materielförsörjning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som stabsassistent på Försvarsstabens stödavdelning har du ett helhetsperspektiv och är med i förberedelser, genomförande och uppföljning av arbetsmöten och beredningar. Du har en stödjande roll i både avdelningens och enhetens arbete och utveckling. Detta stöd utgörs av administrativa uppgifter såsom upprättande av skrivelser och protokoll, bokningar, beställningar, uppdatering av samarbetsytor, beredning och sammanställning av underlag i olika ledningssystem.
KRAV
Kvalifikationer
• Fullständig gymnasieutbildning med godkända betyg
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
• Generellt mycket god datorvana och hög förmåga i Microsoft Office-paketet
• Erfarenhet av serviceinriktat administrativt arbete
• Du har genomfört värnplikt (eller GMU) i svenska Försvarsmakten
Dina personliga egenskaper
För att både trivas och passa i rollen som stabsassistent ser vi att du är positiv, strukturerad och med en välutvecklad förmåga att ta ansvar och initiativ. Du är vetgirig och har lätt för att ta till dig ny kunskap. Du är prestigelös och en utpräglad lagspelare som uppskattar arbete såväl självständigt som i grupp. Sist men inte minst så trivs du med att arbeta i en miljö som präglas av både högt tempo och komplexa ärenden. Du delar Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod som beskriver de värden, förmågor samt de uppträdande vi anser vara avgörande för att vi ska lösa vårt uppdrag med framgång. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet av Försvarsmaktens planerings-, genomförande- eller uppföljningsprocess
• Genomförd stabstjänstutbildning
• Grundläggande säkerhetsutbildning
• Tidigare eller nuvarande anställning inom Försvarsmakten
• Erfarenhet som stabsassistent, underrättelseassistent eller säkerhetsassistent
• Erfarenhet av och kunskap om Försvarsmaktens IT-system
• Erfarenhet av PRIO/SAP
• Erfarenhet av SWECCIS och IS UndSäk
• Erfarenhet av SharePoint
• Erfarenhet av budget- och prognosarbete
• Erfarenhet av arbeta med personalfrågor
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Övrigt
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 24 månader. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Stockholm.
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Susann Bergström, 072-187 71 15
Fackliga företrädare
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Monika Danielsson/Lise-Lotte Larsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Ovanstående kontaktpersoner nås via växeln på telefon 08-788 75 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-14. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• ----------------------------------------------------
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
