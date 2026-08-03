Stabsassistent (GSS-K) till planavdelningen vid Södra militärregionens stab
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2026-08-03
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Vill du arbeta i en stimulerande miljö och samtidigt vara med och bidra till en säkrare omvärld?
Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas med flertalet nya uppdrag med stor bredd i verksamheten. Som anställd hos oss får du möjlighet att utvecklas samtidigt som du är en viktig pusselbit i arbetslaget.
Södra militärregionen (MR S) söker en stabsassistent till stabens planeringsavdelning. Tjänsten riktar sig främst till dig som tjänstgör eller har tjänstgjort inom Försvarsmakten.
Om Södra Militärregionen (MR S) Stab
MR S stab är ett krigsförband med ansvar att stödja chefen för södra militärregionen avseende bland annat territoriell ledning och genomföra regionala uppdrag. Uppdragen omfattar bland annat markterritoriell samordning/ledning, totalförsvarsplanering och samverkan, försvarsplanering, underrättelse och säkerhetstjänst, stöd till samhället samt produktions- och insatsledning av regionala förband.
MR S stab är organiserad i avdelningar, varav planeringsavdelningen är en av dessa. Staben har kontinuerligt tjänstgörande civila såväl som militära medarbetare. Staben är lokaliserad på Revingehed utanför Lund.
Om befattningen
Rollen som stabsassistent vid MR S planavdelning innebär primärt att stödja chefen J5, och övrig personal på avdelningen, men vid behov även stödja övriga delar av staben.
Huvudsakliga arbetsuppgifter;
Förbereda beslutsunderlag
Stödja mötesansvariga och delta vid olika möten
Inhämta information från IT-system, karttjänst, kommendantur,
Framtagning av planer/ordrar/beslutsunderlag,
Hantering av inköp och beställningar, rapportering,
Arbetstidsplanering av personal, besökshantering, fordons-och expeditionstjänst samt ärendebevakning
Sammanfattningsvis är en stabsassistent på J5 involverad i en stor del av arbetet på avdelningen och har därmed en viktig roll.
KRAVPubliceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
Godkänd gymnasieexamen eller motsvarande examen arbetsgivaren bedömer likvärdig
Godkänd militär grundutbildning
Körkort lägst klass B, manuell växelDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ordningssinne, är ansvarstagande och strukturerad i ditt arbetssätt. Vi ser att du har ett öppet sinnelag, är serviceinriktad, drivande, stresstålig och har en positiv inställning. Du vill tillhöra ett team men ansvarar självständigt för dina uppgifter.
Din samarbetsförmåga är god, du är prestigelös och gillar att utforska nya lösningar. Du är följsam mot din chef och kollegor, men har samtidigt en stark egen initiativförmåga. Som person är du socialt trygg, mogen och trivs med att vara ansiktet utåt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Tidigare anställning inom Försvarsmakten eller grundutbildning som stabsassistent
Tidigare erfarenhet av stabstjänst på kompani, bataljon, brigad eller högre stab
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
Signalskyddsutbildning
Militärt förarbevis
Erfarenhet av arbete i ISUS och SWECCIS
God förmåga att hantera Microsoft Office inklusive SharePoint-miljö
Allmänt god förmåga i telefoni, IT och övrig sambandstjänst
Erfarenhet av planering och/eller arbete i projektform
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa, jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: GSS-K (max 12 år). Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten. Befattningsnivå: OR2-5.
Arbetsort: Revingehed. Tjänsteresor med övernattningar förekommer.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Tjänstgöring på kvällar och helger förekommer.
Tillträdesdatum: Snarast, efter överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Rekryterande chef Peter Engström
Information om rekryteringsprocessen
Annie Egede Uppström
Fackliga företrädare
OFR: Krister Forsberg
OFR/S: Senadin Sela
SEKO: Sven-Erik Borg
SACO: Maria Iglesias
Samtliga ovan nås via Försvarsmaktens växel på 010-826 80 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-31. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Södra Militärregionen (MR S) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Revingehed. Organisationen består av Chef med stab, fem militärregiongrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter. C MR S med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen.
Södra Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar länen Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne. Läs mer om Södra militärregionen https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/sodra-militarregionen/
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
247 92 REVINGEHED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10018342