Stabil smaksäker storkökskock med specialkostkunskaper - dagtid!
2025-12-09
Vi är ett företag som funnits i drygt 20 år och som bedriver catering, kök och restauranger i Stockholmsområdet och Uppsala. Vi älskar god vällagad mat från grunden i stort som smått. Företagets vision är att ha de nöjdaste kunderna!
Nu ska vi förstärka vårt team i Danderyd med en kock som är duktig på specialkost. För att passa till tjänsten är det ett krav att du talar flytande svenska och har tidigare erfarenhet då du ska kunna arbeta självgående hos oss. Du ska ha en god administrativ förmåga samt lätt att kommunicera både internt och externt.
Hos oss är det service och god mat i fokus. Som person tror vi att du är positiv, har god samarbetsförmåga , kreativ, älskar service och du gillar variation. Du kommer bli en del av ett strukturerat och härligt gäng som trivs och har kul tillsammans.
Du kommer ingå i ett team som jobbar nära kökschefen. Ditt huvudsakliga arbetsområde blir specialkosten, där du skapar livfulla rätter. Du lägger beställningar och ibland har kontakt med våra trevliga kunder både via mail och via telefon. Därför är ett krav att du behärskar flytande svenska i tal och skrift.
Det är extra kul om du gillar det goda vegetariska köket och ser gärna att du vill vara med och utveckla det i verksamheten. Har du tidigare erfarenhet från Mashie/Matilda är det meriterande.Publiceringsdatum2025-12-09Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad kock och har erfarenhet från specialkost.
Du ska ha en god känsla och ett brinnande intresse för matlagning. Du är driven, ansvarstagande, serviceminded och lyhörd för våra gästers olika behov.
Vi sätter kvaliteten i främsta rummet och värdesätter öppenhet, tillit, framgång genom lagarbete. Fraiche catering är en rökfri arbetsplats.
Arbetet är till största del förlagt dagtid måndag-fredag.
Vi är stolta över våra medarbetare och det vi gör i våra kök och hoppas att vi nu fångat ditt intresse.
Vi ser fram mot din ansökan välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
E-post: jobb@fraichecatering.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Storkök specialkost". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fraiche Catering & Arrangements i Stockholm AB
(org.nr 556619-7975)
Vendevägen 89 (visa karta
)
182 32 DANDERYD Arbetsplats
Fraiche Catering AB Jobbnummer
9636360