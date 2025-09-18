Stab/trosspluton söker GSS/K kock till 43.e Underhållskompaniet
43.Underhållskompaniet tillhör förbandet Göta trängregemente T 2. Du kommer tjänstgöra på Stab och trosspluton med kontinuerligt anställda soldater och officerare. Detta ställer höga krav på viss tillgänglighet, då kompaniet ska kunna lösa hastigt uppkomna uppgifter inom ramen för övning såväl som skarpa uppgifter.
I ditt vardagliga arbete ingår att bibehålla dina allmänna soldatkunskaper - dina färdigheter i vapentjänst och strid är grunden till alla uppgifter. Att vidmakthålla kompaniets fordon och materiel är en förutsättning för att vi tillsammans, över tiden ska kunna lösa de uppgifter som kompaniet ställs inför.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ditt främsta uppdrag som kock är att laga mat åt ditt egna eller andra förband. Du arbetar i ett storkök eller i någon form av fältkok utomhus. Du ansvarar för både hantering och förvaring av livsmedlen. Du ska också kunna testa vatten för att se om det är lämpligt att använda till matlagning och om det är drickbart.
Du kommer få laga stora kvantiteter mat, 200-400 portioner, i både vanlig miljö samt fältmiljö. Det kan även behövas specialkost till varje måltid, vilket kan innebära extra planering och arbete.
Jobbet kräver att du är i god fysisk form samt att du är stresstålig. Som kock jobbar du aldrig ensam. Du och din grupp kommer arbeta nära tillsammans och lagarbetet brukar leda till en mycket bra sammanhållning och stämning i gruppen.Publiceringsdatum2025-09-18Kvalifikationer
• Genomförd/pågående militär grundutbildning eller värnplikt som kock med godkänt betyg.
• Uppfyller kraven i FMFysS Nivå 2 (Multitest 175p & fälttest 2 km på 13:30). Kraven ska klaras under provanställningen.
• B-körkort Dina personliga egenskaper
Du är noggrann, säkerhetsmedveten och driven att lösa tilldelade uppgifter. Du måste kunna arbeta i grupp men också självständigt under varierande fysiska och psykiska förhållanden. De skiftande arbetsuppgifterna kräver att du är flexibel och öppen för andra arbetsområden än din ursprungliga fackkompetens. Du tar även ansvar för din fysiska och psykiska hälsa, då god fysisk förmåga är ett krav för tjänsteutövningen och krigsplaceringen. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Militära förarbevis
• Tidigare erfarenhet som kock
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning med stöd av "Avtal om tidsbegränsade anställningar med kontinuerlig tjänstgöring för gruppbefäl, soldater och sjömän inom Försvarsmakten". Anställningstid 6 år, med möjlighet till förlängning till 12 år. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten idag.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Skövde
Nivå: OR1-5
Tjänsten kommer innebära tjänsteresor, beredskap samt innehålla kvälls- och helgtjänst.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Rekryterande plutonchef Alexander Assor, nås via växeln på 0505-45 10 00
Information om rekryteringsprocessen
HR-generalist Elina Ödvall, nås via växeln på 0505-45 10 00
Fackliga företrädare
OFRO Martin Zetterman
Seko Claes Andersson
SACO Ulf Granlöf
OFR/S Britt Dahlman
Nås via växeln på 0505-45 10 00
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-16. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Förbandets motto är: Logistik- vårt ansvar
Göta Trängregemente tillhör armén och är det enda förbandet i hela Försvarsmakten som enbart jobbar med logistik. Logistik är ett samlingsbegrepp för förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, transporttjänst och försvarsmedicin. Det innebär att regementet ser till att de stridande förbanden får det stöd de behöver för att lösa sina uppgifter, exempelvis mat, vatten, ammunition och drivmedel. Med våra sjukvårdsförmågor tar vi hand om de skadade och med våra transportförmågor ser vi till att förbanden kommer till rätt plats vid rätt tidpunkt.
Göta Trängregemente utbildar, utvecklar och leder logistikförband. Förband som är omedelbart användbara vid insatser, såväl nationella som internationella.
Vid Göta Trängregemente finns Försvarsmaktens Logistik- och Motorskola, som utbildar logistikofficerare för hela Försvarsmakten.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
