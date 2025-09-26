S:ta Maria skola söker specialpedagog på 50%
Knivsta Pastorat / Speciallärarjobb / Knivsta Visa alla speciallärarjobb i Knivsta
2025-09-26
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Knivsta Pastorat i Knivsta
Sankta Maria skola söker en engagerad specialpedagog på deltid 50%
Är du en passionerad och driven specialpedagog som vill göra skillnad i elevers liv? Vi söker nu en engagerad specialpedagog till vår skola, där du kommer att arbeta med att stödja alla våra elever i allmänhet och elever med särskilda behov i synnerhet och ge dem de bästa förutsättningarna för att utvecklas och nå sina mål. S:ta Maria är en liten skola med en familjär känsla. Skolan är konfessionell med Svenska kyrkan som huvudman och vilar därmed på kristen värdegrund och tradition. Vi förväntar oss att du som söker denna tjänst delar våra värderingar och även vår barnsyn som bottnar i att varje individ är unik med sina unika förutsättningar, styrkor och behov. Publiceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Undervisa och stötta elever med olika typer av behov i både grupp och individuella sammanhang.
Handleda personalgrupper i verksamheten vad gäller pedagogik.
Anpassa undervisningen och skapa lärande miljöer som tillgodoser varje individs utmaningar, styrkor och behov.
Samverka med kollegor, vårdnadshavare och andra yrkesgrupper för att skapa en helhetslösning för elevernas utveckling.
Utvärdera och dokumentera elevers framsteg och behov av stöd.
Arbeta med screeningar och extra anpassningar.
Vi söker dig som:
Har lärarutbildning med inriktning mot specialpedagogik eller annan relevant utbildning.
Har erfarenhet att arbeta med elever med särskilda behov.
Är kreativ och lösningsorienterad i ditt arbetssätt.
Har förmåga att skapa trygga och inkluderande lärandemiljöer.
Är flexibel, empatisk och har god kommunikationsförmåga.
Vi erbjuder:
En stimulerande och utvecklande arbetsmiljö.
Möjlighet att arbeta tillsammans med ett engagerat och stöttande team.
Löpande kompetensutveckling och fortbildning.
En möjlighet att göra en verklig skillnad för våra elevers framtid!
Tjänsten är på deltid och tills vidare. Vi tillämpar löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: tillsvidareanställning med ferietjänst.
Omfattning: deltid 50%
Lön: Lön enligt avtal. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Tillträde: omgående eller efter överenskommelse.
Ansökan: Ansök senast: 17 oktober 2025
Ansökan, inklusive personligt brev och CV samt lärarlegitimation, skickas till: knivsta.pastorat@svenskakyrkan.se
Märk ansökan "Specialpedagog"Kontaktperson för detta jobb
Rektor: Emma Nordström, 018-34 68 41 emma.nordstrom@svenskakyrkan.se
Övrig information:
Huvudman: Knivsta Pastorat, Svenska Kyrkan
Skolchef: Måns Godée, 018-34 68 10, mans.godee@svenskakyrkan.se
HR-specialist: Marie Öfverberg, marie.ofverberg@svenskakyrkan.se
Facklig representant Lärarförbundet: Daniel Edoff 0176-77436, daniel.edoff@svenskakyrkan.se
Vi undanber kontakt från rekryterings- och annonseringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
E-post: knivsta.pastorat@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Specialpedagog". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Knivsta Pastorat
(org.nr 252003-2059)
Brunnbyvägen 54 (visa karta
)
741 46 KNIVSTA Arbetsplats
Sankta Maria Alsike Jobbnummer
9529408