St1/Välkommen in Haparanda söker nästa toppsäljare
Tullkurvan AB / Kassapersonalsjobb / Haparanda
2025-10-04
Vill du överträffa kundens förväntan? Vill du ha kul på jobbet?
Vill du vara med och säkerställa att våra kundlöften infrias och samtidigt bli en del av en verksamhet som både vill och kan göra skillnad?
Vi söker dig som brinner för service och alltid sätter kunden först.
I vår butik får du en avgörande roll i att säkra våra kundlöften, därför benämns din roll som kundlöftesvärd.
Som kundlöftesvärd är du en viktig spelare som alltid är välkomnande och omhändertagande med våra kunder. Vår butik är den plats dit människor beger sig för att ta del av vårt attraktiva koncept där vi vill erbjuda konsumenter en bekvämlighetslösning med mat och dryck i fokus för människors behov, men också annat utbud och service.
Vi söker dig som vill vara en del av ett starkt team och som gillar att jobba där det är liv och rörelse i högt tempo. Vi ser gärna att du har kassavana och att du alltid sätter kunden i fokus för att kunden ska känna sig välkommen.
Körkort och erfarenhet av arbete inom liknande tjänster är meriterande. Vi tillämpar provanställning.
Vi ser att du:
• Älskar att jobba med människor och sätter kunden i fokus
• Tycker om att hålla rent runtomkring dig
• Gillar att ha många bollar i luften men fortfarande fokuserar på detaljerna
• Brinner för försäljning
• Kan arbeta ensam
• Kan arbeta dag som natt
Urval sker löpande så var vänlig att skicka in ansökan med CV och personligt brev. I din ansökan får du gärna bifoga en bild på dig själv.
Varmt välkommen in med din ansökan!
Ansökan skickas till 78461haparanda@valkommenin.se
Mvh Tommy Wallo Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
E-post: 78461haparanda@valkommenin.se Arbetsgivare Tullkurvan AB
(org.nr 559174-7166)
Norra Esplanaden 2 (visa karta
)
953 31 HAPARANDA Jobbnummer
9540753