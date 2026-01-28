ST-tandläkare odontologisk radiologi Specialisttandvården Östersund
Region Jämtland Härjedalen, Specialisttandvården / Tandläkarjobb / Östersund Visa alla tandläkarjobb i Östersund
2026-01-28
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Specialisttandvården i Östersund
Nu söker vi en tandläkare till en ST-tjänst för erhållande av specialistbehörighet i odontologisk radiologi. ST-utbildningen sker i samarbete med Eastmaninstitutet Folktandvården Stockholm och anpassas till den enskilda tandläkarens behov.
Delar av utbildningen kommer att förläggas till Eastmaninstitutet i Stockholm och till bild- och funktionsmedicin på Östersunds sjukhus. Dock kommer den huvudsakliga delen av den kliniska tjänstgöringen att ske på specialisttandvården i Östersund.
Vi kan erbjuda dig en specialistutbildning av hög kvalité med kompetenta och engagerade handledare. Som ST-tandläkare hos oss ger vi dig möjlighet att göra skillnad, utvecklas i din yrkesroll och bli en del av framtidens spetskompetens inom tandvård.Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Du kommer att erbjudas en utvecklande och stimulerande klinisk tjänstgöring. Vidare kommer du att få ta del av en teoretisk utbildning som genomförs i form av kurser, föreläsningar och via seminarier med handledare. Målet med specialiseringstjänstgöringen är att du ska få den kompetens som krävs för specialistuppdraget. Den treåriga utbildningen ger dig en bred akademisk och klinisk helhetssyn, samt leder till goda insikter i behandling, pedagogik, vårdetik och ledarskap.
ST-platsen är finansierad av Region Jämtland Härjedalen. Det förutsätts att du efter erhållande av specialistbehörighet arbetar som specialist inom Region Jämtland Härjedalen. Under ST-tjänstgöringen utgår lön och vissa förmåner som är knutna till ett åtagande efter erhållen specialistbehörighet.Kvalifikationer
Du är legitimerad tandläkare med minst två års erfarenhet av både barn- och vuxentandvård. Du har en mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska i såväl tal som skrift. Vidare ska du ha visat ett målinriktat intresse för specialiteten röntgen både vad gäller kompetensutveckling och tidigare klinisk tjänstgöring.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Rollen som röntgenspecialist ställer höga krav på klinisk mognad, social kompetens och problemlösning.
Meriterande för uppdraget är yrkeserfarenhet som allmäntandläkare upp till fem år, tjänstgöring på specialistklinik under handledning av specialist upp till ett år på heltid samt vetenskapliga meriter.
I rekryteringsprocessen kommer vi att använda oss av NSATS meritvärderingssystem. Det kan bli aktuellt med ett arbetsprov under rekryteringen.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302284". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Specialisttandvården Kontakt
Klinikchef Eastmaninstitutet Röntgen
Anna Rahm anna.rahm@regionstockholm.se 072-594 92 98 Jobbnummer
9709855