ST-tandläkare inom ortodonti till Specialisttandvårdskliniken
2026-02-23
Har du intresse för ortodonti och vill ta nästa steg i din karriär? Då kanske det är dig vi söker. Vi erbjuder nu två utbildningsplatser för specialiseringstjänstgöring inom ortodonti. På Specialisttandvårdskliniken i Västerås finns odontologins alla specialiteter och vi har även en annexklinik i ortodonti i Köping.
Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Utbildningen omfattar minst tre års specialiseringstjänstgöring i Västerås och genomförs i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2017:77). Utbildningen består av 10-20 % teoretisk undervisning i form av kurser och seminarier som hålls i samarbete med Region Örebro. Alla ST-tandläkare har och följer en individuell utbildningsplan.
Övrig tid består av klinisk tjänstgöring inom ortodonti, där patienter med behandlingsbehov inom hela det ortodontiska spektrat behandlas under handledning av övertandläkare inom ortodonti. Utbildningen är målstyrd och bedömning av kunskap och klinisk mognad görs kontinuerligt under utbildningstiden och avslutas med en examination.
Upplägg för utbildningstjänsterna:
En tjänst avser en uppdragsutbildning som omfattar minst tre års specialiseringstjänstgöring på heltid och därefter minst tre års tjänstgöring som övertandläkare efter avlagd specialistexamen.
En tjänst avser en nationell plats som omfattar en tidsbegränsad specialiseringstjänstgöring på heltid i minst tre år. Tjänsten finansieras av regionerna i samverkan, där meriter bedöms enligt NSATS meritvärderingssystem: https://sttandlakare.se/wp-content/uploads/2024/01/Meritvardering-av-tandlakare-vid-Tillsattning-av-Nationella-ST-revidering-2023.pdf
Om arbetsplatsen
Specialisttandvårdskliniken är en del av hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Västmanland och finns placerad på Västmanlands sjukhus i Västerås. Kliniken består av våra tre enheter käkkirurgi, tandreglering och oral rehabilitering samt en annexklinik i ortodonti i Köping. Vi bedriver specialisttandvård som omfattar odontologins alla specialiteter och tar emot patienter i alla åldrar. På kliniken arbetar totalt cirka 80 medarbetare.
Utbildningstjänsterna är placerade på enheten tandreglering i Västerås. Du kommer att få arbeta tillsammans med positiva och engagerade kollegor i en god arbetsmiljö. Det är en professionell arbetsgrupp som består av specialisttandläkare, ST-tandläkare, meriteringstandläkare, ortodontiassistenter och tandsköterskor som brinner för sitt arbete.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet så därför erbjuder vi dig:
• En anpassad introduktion för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• Möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• Gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• Friskvårdsbidrag 3000 kr/år
Läs mer om förmånerna här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/ Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk tandläkarlegitimation. Har du sidoutbildningskurser och diplomkurser inom ämnesområdet är det meriterande. För att vara behörig ska du ha varit verksam som allmäntandläkare i minst två år och genomfört minst sex månaders heltidstjänstgöring på en ortodontiklinik, men har du mer erfarenhet är det meriterande. Forsknings- och vetenskaplig erfarenhet är fördelaktigt. Då rollen innebär att kommunicera med patienter, anhöriga och kollegor ser vi att du har goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift. Utbildningstjänsterna är en långsiktig satsning, så därför ser vi det som ett stort plus om du har en lokal anknytning till Västmanland.
Du som söker har ett målinriktat intresse för specialiteten och sätter högt värde på god odontologisk kvalitet och service. Vidare är du trygg och stabil som person och har ett respektfullt bemötande. Eftersom arbetet kan på olika sätt snabbt förändras ser vi att du har förmågan att vara flexibel samtidigt som du bibehåller ditt lugn och fokus i stressiga situationer. Du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Då en stor del av arbetet innebär att arbeta nära både patienter och anhöriga ser vi att du är empatisk, tydlig och trivs att samarbeta med andra. Du tycker om att utvecklas och utveckla andra i ditt arbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
En tillsvidareanställning: Heltid
En tidsbegränsad anställning: Heltid, med möjlighet till tillsvidareanställning
Arbetstid: Dagtid
Placeringsort: Västerås
Utbildningen startar 1 september 2026, tillträde efter överenskommelse.
Provanställning kan komma att tillämpas. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 8 mars 2026.
Som en del av rekryteringsprocessen kommer du bli inbjuden att svara på några videofrågor. Efter att du har svarat på videofrågorna kommer du att bli kontaktad om du går vidare till en intervju. Intervjuer är planerade att ske på Specialisttandvårdskliniken, ingång 27, från och med vecka 13.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här:https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Gönül Akkurt gonul.akkurt@regionvastmanland.se 021-17 64 86 Jobbnummer
9759179