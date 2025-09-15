ST-tandläkare i Endodonti till Specialisttandvården Gävle Sjukhus
2025-09-15
Vill du arbeta hälsofrämjande med människor i alla åldrar i en organisation som värdesätter både kunskap och ambition? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Specialisttandvården vid Gävle Sjukhus erbjuder en dynamisk och utvecklande arbetsmiljö där samarbete mellan olika specialiteter är en självklarhet. Avdelningen för endodonti är en del av vår breda specialistverksamhet som även inkluderar orofacial medicin, käkkirurgi, röntgen, bettfysiologi, protetik och parodontologi. Vi har dessutom ett eget tandtekniskt laboratorium.
Vi söker nu en ST-tandläkare inom endodonti för att möta den ökade efterfrågan på patienter och stärka vårt team. Teamet består idag av en övertandläkare och en tandsköterska samt en meriteringstandläkare.Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Som ST-tandläkare inom endodonti kommer du att:
* Genomgå en strukturerad specialistutbildning
* Arbeta kliniskt under handledning
* Delta i terapimöten och gemensamma ronder
* Samarbeta med övriga specialister, privata aktörer och med allmäntandvårdenKvalifikationer
* Legitimerad tandläkare med minst 2 års erfarenhet inom allmäntandvård
* Meriterande: upp till 6 månaders tjänstgöring inom endodonti
* Forskningserfarenhet eller forskningsintresse är önskvärt
* Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
* Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Folktandvården Gävleborg AB samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken i annonsen och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Folktandvården Gävleborg AB tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C270329". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folktandvården Gävleborg AB
(org.nr 556702-1836) Kontakt
Klinikchef
Carina Krüger Weiner carina.kruger.weiner@regiongavleborg.se 026-155562 Jobbnummer
9507606