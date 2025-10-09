ST-Specialist till Endokrinsektionen, Södersjukhuset
Vid endokrinsektionen på Södersjukhuset i Stockholm utreds och behandlas patienter med ett brett spektrum av endokrina diagnoser.
Vi har en av landets största diabetesmottagningar. Här finns goda möjligheter till kompetensutveckling och forskning.Publiceringsdatum2025-10-09Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu dig som vill kombinera endokrin öppenvård med tjänstgöring i slutenvård. Inom vår endokrina öppenvård utreds och behandlas patienter med ett brett spektrum av endokrina diagnoser och osteoporos. Vår stora diabetesmottagning har ett tätt samarbete med specialistmödravård och sårcentrum. Du kommer att alternera mellan mottagning och slutenvård. Vår slutenvårdsavdelning har för närvarande 12 vårdplatser för patienter med akuta endokrina tillstånd. Endokrinsektionen har härtill en stark akademisk förankring med två professorer, en lektor och kliniska doktorander.
Vi behöver nu stärka endokrinsektionen och avser anställa ytterligare två internmedicinare som vill subspecialisera sig inom endokrinologi.
Endokrinsektionen ingår i Verksamhetsområde Internmedicin som har en framträdande position inom den kliniska undervisningen och den patientnära forskningen vid Södersjukhuset. Vårt lokala FoUU-råd har ett nära samarbete med Karolinska Institutet vid Södersjukhuset för att säkerställa klinisk forskning av hög kvalitet. Vi bedriver en högkvalitativ utbildning för läkarstuderande och rankas som en av Sveriges bästa utbildningsplatser på medicinterminen. I tjänsten ingår handledning av läkarstudenter. Du kommer delta i jourlinjer på Internmedicin.Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid egenskaper som:
Flexibilitet och god förmåga att arbeta i team
Kommunikativ förmåga
Intresse för undervisning och handledning
Meriterande
Specialistläkare i Internmedicin
Dokumenterad forskningserfarenhet
Erfarenhet av förbättrings- och kvalitetsarbete
Erbjudande
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och därför månar vi om att du ska ha ett utvecklande, tryggt och hållbart arbetsliv. Vi erbjuder många olika förmåner och fördelar oavsett var du befinner dig i livet och i karriären. Några av dessa förmåner är:
Vidareutbildning. Vi erbjuder regelbundna, kompetenshöjande aktiviteter utifrån medarbetarens och verksamhetens behov.
Ett generöst friskvårdsbidrag
Personalgym och hälsoteam med fysioterapeuter, ergonomer och hälsopedagoger som kan stötta dig i din träning
Föräldrapenningtillägg och föräldralön
Sjukvårdens bästa lunchrestaurang med den finaste utsikten!
Läs mer om vårt erbjudande här.Övrig information
Tillsvidareanställning, heltid (40h/v) + jourtjänstgöring.
Tillträde: första kvartalet 2026.
Intervjuer genomförs löpande under annonseringstiden.
Södersjukhuset tillämpar kontroll i belastningsregistret före beslut om anställning.
Information till dig som söker tjänst som specialistläkare, så kallad LUS-tjänst:
Vi ber dig bifoga följande i din ansökan:
Examensbevis
Legitimationsbevis för läkare från Socialstyrelsen
Bevis på specialistkompetens från Socialstyrelsen
Eventuellt publikationsförteckning
Varmt välkommen med din ansökan!
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
