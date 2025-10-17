ST-läkare vo laboratoriemedicin, klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KITM) är en del av verksamhetsområde Laboratoriemedicin och är en ackrediterad enhet som erbjuder diagnostik inom klinisk immunologi samt dygnet-runt laboratorieservice och medicinsk kompetens inför blodtransfusioner. Vår personalstyrka består av ca 60 medarbetare, läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och undersköterskor. Inom klinisk immunologi kommer du att ha en bred kontaktyta med andra medicinska specialiteter där du får en vägledande roll baserad på din kunskap och tolkning avseende laboratoriediagnostik av bland annat immunbrist, autoimmunitet, inflammation och allergier. Inom Transfusionsmedicin utförs blodgrupperingar och antikroppsutredningar samt ansvarar för tappning av blodgivare för att tillhandahålla blodkomponenter till länets patienter och plasma för läkemedelsframställning. Vi genomför också patientbehandlingar med aferesteknik, såsom plasmabyte och autolog stamcellsskörd.
Verksamhetsområde laboratoriemedicin har ett samlat ansvar för den laboratoriemedicinska service som bedrivs vid laboratorierna inom Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett. Vi driver en bred verksamhet inom områdena klinisk kemi, bakteriologi, virologi, immunologi, transfusionsmedicin inklusive terapeutisk plasmaferesbehandling, patologi, cytologi och molekylärgenetik. Inom verksamhetsområdet ryms även Sterilteknik. Här arbetar närmare 300 personer med rutindiagnostik, forskning och utveckling samt utbildning.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har cirka 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Vi söker en ST-läkare som är nyfiken på arbete inom en spännande och dynamisk laboratoriedisciplin. Du kommer ha ett omväxlande arbete som främst fokuserar på laboratoriediagnostik, men även kontakt med blodgivare och patienter förekommer. Under ST-blocket ingår utbildning och tjänstgöring inom KITM där även beredskapstjänstgöring ingår. Utöver detta erbjuds möjlighet till vetenskapligt arbete och randutbildning i andra specialiteter som är relaterade till verksamheten såsom hematologi, reumatologi, transplantation och laboratoriemedicinska närliggande områden.
Legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift. Erfarenhet av laboratoriearbete och/eller kliniskt arbete i nära samarbete med KITM, liksom intresse eller erfarenhet av forskning kopplad till KITM-specialitet, är meriterande. Vi söker dig som är målinriktad och välstrukturerad med förmåga att prioritera mellan arbetsuppgifter. Du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga. Vi förväntar oss att du har en positiv syn på förändringsarbete och att du aktivt deltar i våra förbättringsprojekt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Så ansöker du
