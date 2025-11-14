ST-läkare/vikarierande underläkare till Vuxenpsykiatrin, Västmanland
Region Västmanland / Läkarjobb / Västerås Visa alla läkarjobb i Västerås
2025-11-14
Vill du göra ST i en verksamhet där handledningen uppskattas och utvecklingen märks i vardagen? Vuxenpsykiatri Västmanland erbjuder en omtyckt ST-miljö för dig som är legitimerad läkare eller i slutet av AT/BT. Sök ST hos oss - och är du intresserad av att börja tidigare välkomnar vi även vikarierande underläkare.Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
ST i psykiatri är en utbildningstjänst där du under handledning utför vanligt förekommande arbetsuppgifter inom psykiatri. Vuxenpsykiatri Västmanland har en uppskattad ST-verksamhet. Klinisk tjänstgöring varvas med teoretiska moment och deltagande i klinikens undervisning och utvecklingsarbete.
Tillsammans med ST-studierektor och huvudhandledare läggs en individuell plan för din ST-utbildning hos oss. Din huvudhandledare följer dig under hela utbildningen och arbetar tillsammans med ST-studierektor för att du ska få de bästa förutsättningarna att nå utbildningsmålen. Huvuddelen av din kliniska tjänstgöring kommer ske i Västerås men viss del kan även förekomma på våra mottagningar i länet. I arbetsuppgifterna ingår även jourtjänstgöring och att handleda AT-läkare, BT-läkare, vikarierande underläkare och läkarkandidater.
Så här säger några av våra ST-läkare om verksamheten:
"ST-gänget med bästa gemenskapen, om vi får säga det själva".
Hos oss finns goda möjligheter till forskning och fördjupning av olika slag bl.a. via Centrum för klinisk forskning som är kopplat till Uppsala universitet. Läs mer om det här: http://www.forskning.se/author/centrum-for-klinisk-
forskning-vasteras/
Om arbetsplatsen
I Region Västmanland ligger all vuxenpsykiatri samlad i en organisation vilket skapar goda förutsättningar för en välfungerande vårdkedja och ett gott samarbete mellan olika enheter. Vuxenpsykiatrin är uppdelad i två sektioner: heldygnsvård och öppenvård. Sektion heldygnsvård är lokaliserad i Västerås och består av verksamhetens fem vårdavdelningar och en psykiatrisk akutmottagning. Öppenvården bedriver verksamhet i Västerås, Köping, Fagersta och Sala.
Vi värnar om en god samverkan med både interna och externa samverkanspartners. Här finns medarbetare med stor kompetens inom det psykiatriska området och ett genuint intresse för att arbeta med utsatta människor.
Placeringsort är Västerås som erbjuder goda möjligheter att kombinera karriär och familjeliv.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• gedigen ST-utbildning och anpassat introduktionsprogram för att du ska utvecklas och bli trygg och säker i din yrkesroll
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se)
Nyfiken?
Kontakta gärna oss om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så kan vi berätta mer om tjänsten. Kvalifikationer
Du är legitimerad läkare eller i slutet av din AT/BT och vill ta nästa steg i din utveckling. För att kunna möta patienter, närstående och kollegor på ett tryggt sätt behöver du mycket god svenska i tal och skrift; saknar du godkänt betyg i svenska från svenskt gymnasieprogram kräver vi intyg på nivå C2. Erfarenhet från svensk hälso- och sjukvård är meriterande, särskilt om du har goda vitsord från Region Västmanland och/eller tidigare arbete inom vuxenpsykiatrin.
Som person är du trygg och ansvarstagande, samtidigt som du är nyfiken och vill lära. Du planerar och organiserar ditt arbete, anpassar dig när förutsättningarna ändras och trivs i nära samarbete med kollegor i olika professioner. Du bemöter patienter, kollegor och studenter med respekt och visar gott omdöme i vardagen. Läkarrollen innebär också ledarskap; du leder genom tydlig kommunikation, relationsskapande och omtanke. Vi söker engagerade och utvecklingsinriktade ST-läkare som vill bygga sin framtid hos oss inom vuxenpsykiatrin i Västmanland - berätta gärna kort varför du söker just hit.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning som ST-läkare alternativt vikariat som underläkare, heltid. Jourverksamhet ingår.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde efter överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 30 november 2025
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer är planerade att ske på plats i Regionhuset ingång 4 vecka 50 och 51.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Innan erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Individuell lönesättning Så ansöker du
