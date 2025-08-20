ST-läkare välkomnas till Njurmedicin
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Är du den kollega vi saknar i vårt team? Vi söker dig som är legitimerad läkare och vill specialisera dig inom njurmedicin.
Du som redan är specialistläkare inom ett annat ämnesområde är också välkommen att söka.
Njurmedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) utvecklas och växer och vi söker nu ST-läkare. Vår verksamhet omfattar en njurmedicinsk vårdavdelning, en mottagning för polikliniskt omhändertagande av patienter med njursjukdomar och njurtransplanterade patienter och även en peritonealdialysmottagning och tre hemodialysmottagningar. Framöver kommer vår verksamhet också att få ett ökat uppdrag inom medicinskt omhändertagande vid njurtransplantation. Vi bedriver, förutom specialiserad länssjukvård, även regional specialistsjukvård och är Västra Götalandsregionens sista utpost vid njurmedicinska frågor. Vår verksamhet finns på samtliga sjukhustomter inom SU med enheter på Mölndals sjukhus, Östra sjukhuset och Sahlgrenska sjukhuset. Vi är idag totalt cirka 180 medarbetare varav 19 är läkare.Dina arbetsuppgifter
Som läkare på Njurmedicin får du möjlighet att arbeta på samtliga enheter inom verksamheten. Du som börjar hos oss kommer till ett engagerat team av kompetenta kollegor. Vi värdesätter att kunna utbyta erfarenheter och kompetens, vilket vi regelbundet avsätter gemensam tid för i läkargruppen. I din roll som läkare får du arbeta med följande hos oss:
• Vara patientansvarig läkare (PAL) och följa mottagningspatienter över tid
• Behandla patienter med njurmedicinska och invärtesmedicinska diagnoser
• Sköta behandling för patienter med olika slags dialys
• Sköta medicinsk behandling för patienter som är njurtransplanterade
• Delta i den njurmedicinska jourverksamheten på SU vilket innebär beredskap i hemmet med kort inställelsetid
• Vara aktiv i undervisning av läkarstudenter och internutbildning av medarbetare
Bakjour finns tillgänglig för dig som ännu inte har specialistkompetens inom njurmedicin under jourarbetet.
Om du är intresserad av forskning är vi mycket positiva till detta och kan erbjuda möjlighet att genomföra forskarutbildning parallellt med det kliniska arbetet. Du som är ny kommer att märka att vi månar om varandra och att vi har ett välfungerande samarbete och dialog yrkeskategorierna emellan. Vi har ett öppet klimat vilket betyder att det ska kännas bra för dig att ställa frågor. Vi vill att du ska känna dig trygg i arbetet och därför anpassar vi introduktionen efter dina behov och din kompetens.
Om dig
Du har svensk läkarlegitimation. Du har förmåga att självständigt strukturera ditt arbete och kan vara flexibel utifrån vad situationen kräver. Du är bra på att se helheten, har en problemlösande inställning och tycker det är viktigt med ett välfungerande samarbete i teamet. Specialistbevis i internmedicin, internmedicinsk grenspecialitet eller geriatrik är meriterande, liksom tidigare tjänstgöring som ST-läkare. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet vid tillsättning av denna tjänst.
Välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
