ST-läkare välkomnas till Klinisk patologi, Borås
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Regional laboratoriemedicin tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 4 och har ett tydligt samordningsuppdrag för hela Västra Götalandsregionen. Organisationen består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården.
Tjänsten och arbetsplatsen
Klinisk patologi erbjuder två utbildningstjänster som specialiseringstjänstgöring för läkare (ST) med tjänstgöringsort Borås.
Syfte med tjänsterna är att uppnå specialistkompetens inom klinisk patologi.
Verksamhetsområdet Klinisk patologi består totalt av cirka 270 medarbetare placerade inom Sahlgrenska, Södra Älvsborgs sjukhus och Norra Älvsborgs Länssjukhus. I Borås arbetar fem överläkare samt en ST-läkare.
Inom verksamhetsområdet utförs diagnostik av cell- och vävnadsprover från kliniker och mottagningar representerande såväl bassjukvård som högspecialiserad vård. Klinisk patologi erbjuder diagnostisk service genom histopatologiska och cytologiska undersökningar, med immunhistokemiska och molekylärpatologiska tilläggsanalyser, samt obduktionsundersökningar. Vid enheterna bedrivs även punktionscytologisk mottagning, klinisk konferensverksamhet, och kliniskt utvecklingsarbete. I samverkan med Göteborgs universitet och Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning samt högkvalitativ forskning med starka kopplingar till kliniska verksamheter.
Verksamheten är ackrediterad och kännetecknas av hög kompetens, kvalitet och effektivitet. För att möta kundernas specifika krav har vi inom ett flertal medicinska specialområden företrädare med särskild kompetens och erfarenhet. Vi samarbetar med laboratorier både i Sverige och utomlands. Verksamhetsinnehållet och anknytningen till Sahlgrenska akademin ger mycket goda möjligheter till professionell utveckling.
Som ST-läkare arbetar du i klinisk tjänstgöring under handledning enligt en individuell upprättad utbildningsplan där tid och innehåll viktas så att du vid genomgången utbildning uppfyller de mål som definieras av Socialstyrelsen och svensk förening för patologi. Du deltar i avdelningens rutinarbete, kvalitets- och utvecklingsarbete samt i undervisningsmoment för bland annat läkarstudenter och biomedicinska analytiker.Publiceringsdatum2025-10-17Kvalifikationer
Vi söker dig med genuint intresse för att arbeta inom patologi och som har eller snart har svensk läkarlegitimation. För att behärska arbetsuppgifterna behöver du kunna uttrycka dig väl i svenska, både i tal och skrift, krav svenska C1. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom klinisk patologi eller annan laboratoriespecialitet, likaså om du har forskningserfarenhet. Vi kommer även lägga vikt på personlig lämplighet.
God självkännedom och samarbetsförmåga i multiprofessionella yrkesteam är viktiga egenskaper liksom att du har förmåga att ta ansvar, kan prioritera och fokusera på rätt saker, att du är tydlig och kan fatta självständiga beslut. I vissa fall innebär specialiteten snabb diagnostik för akut handläggning vilket innebär att du bör vara stresstålig. Vi förväntar oss att du är lyhörd för din omgivning och dina kollegor.
Urval och intervjuer sker löpande under hela ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
