ST-läkare till Vuxenpsykiatrin i Lund
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Läkarjobb / Lund Visa alla läkarjobb i Lund
2025-11-14
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Lund
, Staffanstorp
, Burlöv
, Malmö
, Eslöv
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du bli en del av vår ST-läkargrupp som med bred kompetens brinner för psykiatri? Har du dessutom ett intresse av att utveckla såväl professionen som verksamheten? Då ska du söka dig till oss!
Många av våra ST-läkare engagerar sig i forskning, pedagogik och kvalitetsarbete. Klinisk tjänstgöring under handledning, strukturerade handledarsamtal, kurser och seminarier för att uppnå målbeskrivningen i ST-programmet är en självklarhet.
Hos oss erbjuds du kompetensutveckling genom regelbunden undervisning, gemensam ST-dag med mera. Vi har en humanistisk och etisk värdegrund som genomsyrar utbildningen, med en engagerad studierektor och erfarna specialister som handleder. Verksamheten är en universitetssjukvårdsenhet och har en gedigen anknytning till Lunds universitet.
Varmt välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Vi har nu möjlighet att erbjuda två tjänster som ST-läkare hos oss på Vuxenpsykiatrin i Lund.
Upplägget för tjänsten planeras i samråd med verksamhetschef, studierektor och handledare. Innehållet följer den målbeskrivning som fastställts för att uppnå specialistkompetens i vuxenpsykiatri. Det finns möjlighet att inrikta din ST eller göra en del av din tjänstgöring inom rättspsykiatri. Du kommer regelbundet ha avsatt tid för handledning, tillgänglig bakjour för frågor och självklar tillgång till Region Skånes utarbetade utbildningsupplägg för ST-läkare. Vi tillämpar flextid.Kvalifikationer
Vi riktar oss till dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten. Har du erfarenhet av psykiatri är det meriterande för tjänsten.
För att lyckas i din roll tror vi att du har en god kommunikativ förmåga och kan på ett tydligt och pedagogiskt sätt förmedla både kunskap och göra patienten delaktig i sin vård. Som person är du ansvarstagande, flexibel och lösningsfokuserad. Du bidrar till en god sammanhållning på arbetsplatsen och har en god förmåga att arbeta i grupp såväl som självständigt. Vidare tar du ansvar för din egen yrkesutveckling och bidrar till ett gott arbetsklimat. Vid tillsättning av tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att ske innan eventuell anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289809". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Erik Hofvendahl, ST-chef, chefsöverläkare erik.hofvendahl@skane.se 046- 17 41 10 Jobbnummer
9605355