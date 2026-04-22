ST-läkare till VO ortopedi i Hässleholm/Kristianstad
Region Skåne, Hässleholms sjukhus / Läkarjobb / Kristianstad Visa alla läkarjobb i Kristianstad
2026-04-22
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Hässleholms sjukhus i Kristianstad
, Hässleholm
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
På Hässleholms sjukhus finns närsjukvård med såväl slutenvård som öppenvård inom internmedicinska specialiteter samt rehabiliteringsmedicin. Knutet till sjukhuset finns en akutmottagning med begränsade öppettider och en akutvårdsavdelning. Vidare finns Skånes största verksamhet inom elektiv ortopedi.
Inom verksamhetsområde (VO) ortopedi finns operationsavdelning, poliklinisk operationsavdelning, uppvakningsvård, anestesiavdelning och slutenvårdsplatser samt mottagningsvård. Verksamhetsområdet kommer under innevarande år att operera cirka 5 000 patienter i Hässleholm och har som mål att successivt kunna öka volymen. Vi ansvarar även för den akuta ortopedin vid Centralsjukhuset i Kristianstad inkluderande jourverksamhet, operationsverksamhet och slutenvård. Projektet Framtidens ortopedi i Hässleholm (FORTH) pågår med planering inför nya operationslokaler.
Verksamheten har en volyms- och forskningsmässig tyngdpunkt på proteskirurgi inom knä och höfter. Vidare finns en stor och högt specialiserad sektion för fotkirurgi som inkluderar avancerad bakfotskirurgi i tillägg till framfots- och mellanfotskirurgi. Axelsektionen hanterar samtliga kirurgiska operationstyper inkluderat avancerad proteskirurgi. Handsektionen har stora patientvolymer av poliklinisk handkirurgi men även klinisk och forskningsmässig kompetens för avancerad handkirurgi. Anestesisektionen är helt integrerad i ortopediverksamheten och har stora möjligheter att både kliniskt och forskningsmässigt utveckla kombinationen av generell och regional anestesi.
För den forskningsintresserade har vi en stor omfattning kliniska material som lämpar sig väl för forskning och vi är en universitetssjukvårdsenhet (USV-enhet) med aktiv forskning, utveckling samt innovation inom våra kliniska fokusområden.
Vi välkomnar nu en ST-läkare till VO ortopedi i Hässleholm/Kristianstad.
Som ST-läkare hos oss arbetar du initialt mestadels på Centralsjukhuset Kristianstad och introduceras till den akuta ortopedin. Det innebär avdelningsarbete, jourverksamhet på akuten och operation samt mottagningsarbete. Med tiden går du sedan vidare och randar dig på verksamhetens olika sektioner med en del arbete på mottagning och operation i Hässleholm.
På Hässleholms sjukhus hålls ett högt produktionstempo och här opereras även de patienter med mer komplexa sjukdomstillstånd och ibland sjukare än de patienter som hanteras hos de privata vårdgivarna. Vi är stolta över att kunna hjälpa denna patientkategori och vi sätter medicinsk säkerhet samt arbetsmiljö i det främsta rummet i verksamheten.
Vårt verksamhetsområde ger möjligheter för en bred utbildning inom ortopedi. I tjänstgöringen ingår även placering inom Skånes universitetssjukhus under sex månader för att fullgöra alla delmål för specialiteten. Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten krävs att du vid tillträdet genomfört svensk AT alternativt att du har intyg om godkänd BT från Socialstyrelsen. Du är legitimerad eller inväntar din legitimation som läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård och har språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Vi ser gärna att du har erfarenhet inom ortopedi samt akademiska och pedagogiska meriter.
Vi värdesätter att du har en god förmåga att hantera akuta situationer, där du behåller lugnet och snabbt kan anpassa ditt arbetssätt utifrån förändrade omständigheter. För att lyckas i rollen är det viktigt att du har gott kliniskt omdöme, har en hög arbetskapacitet, god kommunikationsförmåga samt kan förmedla kunskap eller budskap på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Du är en naturlig samarbetspartner i arbetslaget kring patienten. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vänligen bifoga intyg om legitimation samt intyg om godkänd BT om du har gjort din AT utomlands, alternativt läkarexamen om du inväntar din läkarlegitimation.
Vi arbetar med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320211". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Esplanadgatan 19 (visa karta
)
281 25 HÄSSLEHOLM Arbetsplats
Region Skåne, Hässleholms sjukhus Kontakt
Thomas Tyszkiewicz, Enhetschef Thomas.Tyszkiewicz@skane.se Jobbnummer
9869502