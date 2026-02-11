ST-läkare till VO anestesi- och intensivvård
Region Örebro län
Vi på Verksamhetsormåde anestesi- och intensivvård söker nu två underläkare som är drivande i sin egen kunskapsinhämtning, självständiga men med förmågan att känna sina begränsningar.
VO anestesi- och intensivvård är ett verksamhetsområde som bedriver verksamhet på tre sjukhus och med stor klinisk bredd. Dessutom bedrivs forskning och utbildning på olika nivåer för flera yrkesgrupper. Forskning och utbildning är viktigt för oss på kliniken och vi satsar på dess fortsatta utveckling. Vi är idag cirka 60 läkare varav drygt 20 är ST-läkare. Flera av dessa blir inom kort specialister och vi söker därför nya. Totalt har kliniken ca 450 medarbetare. Vi vill gärna välkomna er till oss för tjänstgöring inom anestesi och intensivvård.
Verksamhetsområde anestesi- och intensivvård bedriver verksamhet vid regionens tre sjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett. Det är ett stort verksamhetsområde med cirka 400 anställda. Våra arbetsområden är anestesi, intensivvård, operationsservice (postop och dagkirurgi) samt en neurointermediär avdelning. Vid Karlskoga lasarett finns en anestesiavdelning, intensivvårdsavdelning och en postoperativ enhet.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar bl.a. arbete på operation, intensivvårdsavdelning, smärtenheten och jourarbete. Undervisning av läkarstuderande och andra yrkesgrupper ingår i arbetsuppgifterna.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare, svensk AT eller BT är meriterande.
Om tjänsten
Anställning är en tidsbegränsad anställning om 8 månader med möjlighet till fortsatt tillsvidareanställning, heltid. Du arbetar från start som ST-läkare med utsedd handledare. Tjänstgöring sker på alla tre sjukhus i Region Örebro län; Universitetssjukhuset Örebro, Lindesbergs lasarett och Karlskoga lasarett.
Urval och intervjuer kommer att ske strax efter att ansökningstiden gått ut och kommer ske löpande.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
