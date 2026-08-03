ST-läkare till verksamhetsområde onkologi
Region Gävleborg, VO Onkologi / Läkarjobb / Gävle Visa alla läkarjobb i Gävle
2026-08-03
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Onkologi har ett länsuppdrag som omfattar att ge avancerad medicinsk behandling och omvårdnad till cancerpatienter i främst Gästrikland, Hälsingland och norra Uppland. Inom verksamheten bedrivs dagsjukvård, arbete på mottagning och vårdavdelning, strålbehandling samt palliativa team.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Som ST-läkare kommer du att ingå i läkargruppen, där vi arbetar med att se helheten hos våra patienter med onkologiska sjukdomar. Du arbetar i ett multiprofessionellt team tillsammans med erfarna onkologer, sjuksköterskor och andra specialister där du alltid har handledning för att ge patienterna bästa möjliga vård. Tjänstgöringen planeras tillsammans med handledare, studierektor samt läkarchef och vår ambition är att det ska finnas en trygg växelverkan mellan teori, praktik, lärande och växande.
Som ST-läkare hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• att delta i utredning, diagnostik och behandling av patienter med cancersjukdomar enligt nationella och regionala vårdprogram
• att delta i i multidisciplinära konferenser
• mottagningsarbete
• strålbehandling
• avdelningstjänstgöring
• att medverka i behandlingsplanering, uppföljning och palliativ vård.
Hos oss får du
• möjlighet att delta i kliniska studier och utvecklingsarbete
• en strukturerad ST-plan med handledning och regelbundna kompetensutvärderingar.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du är ödmjuk i ditt bemötande, samarbetar väl med andra och bidrar till en god arbetsmiljö. Du har en god stresstålighet och kan behålla lugnet även i perioder med högt arbetstempo. Som person är du dessutom problemlösande och har förmåga att analysera situationer och fatta välgrundade beslut.
I rollen som ST-läkare ska du
• vara legitimerad läkare.
Har du erfarenhet av arbete som läkare inom svensk sjukvård är det meriterande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1911". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Onkologi Kontakt
Kyriaki Christodoulou, vårdenhetschef läkare kyriaki.christodoulou@regiongavleborg.se Jobbnummer
10018503