ST-läkare till Vårdcentralen Solbrinken i Hässleholm
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Hässleholm Visa alla läkarjobb i Hässleholm
2026-07-03
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Gör skillnad. Varje dag.
Nu har du chansen att få en tjänst som ST-läkare i allmänmedicin på Vårdcentralen Solbrinken och bli kollega till entusiastiska medarbetare med en god teamanda, prestigelöshet och humor, vilket för oss är en naturlig del av vardagen.
Vi är ett engagerat team på cirka 38 medarbetare som tillsammans ansvarar för ungefär 8 400 listade patienter. Hos oss arbetar specialistläkare, ST- och AT-läkare, distriktssköterskor, allmänsjuksköterskor, undersköterskor, sekreterare, fysioterapeuter, ett psykosocialt team, arbetsterapeut, dietist och BVC-sköterskor. Vi arbetar nära varandra och är stolta över den goda sammanhållningen mellan yrkeskategorierna. Vi hjälper varandra och arbetar aktivt med kommunikationen i teamet, eftersom vi vet att det gör vardagen både roligare och tryggare.
Hos oss finns välutvecklade mottagningar inom bland annat diabetes, astma/KOL, hypertoni, kognitiv svikt och äldrevård.
Det är enkelt att pendla till järnvägsknuten Hässleholm och från Lund tar det cirka 30 minuter med tåget. Till Vårdcentralen Solbrinken tar du dig sedan enkelt med stadsbuss som stannar precis utanför eller med en kortare cykeltur, om du hellre föredrar det. Vi värnar särskilt om våra medarbetare och är därför lyhörda kring dina önskemål om arbetstider samt schema.
Är du nyfiken på att höra mer om hur det är att jobba hos oss? Då är du varmt välkommen att kontakta oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
ST-tjänsten innebär att din utbildning sker inom ramen för ST-programmet med individuell handledning, ST-kontrakt, målbeskrivning och studietid. Din utbildning skräddarsys för dig i samråd med din handledare för att din utbildning ska bli så optimal, utmanande och intressant som möjligt.
I din roll som ST-läkare arbetar du med planerat och akut mottagningsarbete och du möter både barn och äldre. Våra erfarna specialister i allmänmedicin skapar god möjlighet till en trygg utbildningsplats, både på vårdcentralen, på barnavårdscentralen (BVC) och på särskilt boende för äldre (SÄBO).
När du börjar här får du en introduktion anpassad utifrån dina erfarenheter så att du kan komma in i verksamheten och arbetet på ett bra sätt. För oss är det kollegiala samarbetet och möjligheten till fortbildning prioriterad för att möjliggöra en stimulerande arbetsmiljö. Vi vill att du ska trivas hos oss!Kvalifikationer
När det gäller de formella kraven för tjänsten söker vi dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill behöver du ha språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av arbete inom primärvård. Vi ser det även som meriterande om du har erfarenhet av taligenkänning och journalsystem PMO.
Vi vänder oss till dig som ser styrkan i teamet och är en lagspelare. Du uppskattar samverkan samt har ett genuint intresse för allmänmedicin och för hela människan. Du verkar för att alla våra patienter ska få ett bra bemötande och ett professionellt omhändertagande. Självfallet vill du vara en aktiv del i utvecklingen av vår verksamhet. Erbjuder du oss din kunskap och ditt engagemang, kommer vi att erbjuda dig en stimulerande, trivsam och positiv arbetsplats.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. I denna rekrytering använder vi oss av löpande urval.
Varmt välkommen till en välfungerad arbetsplats där du kommer trivas!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är cirka 3 300 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335390". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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281 40 HÄSSLEHOLM Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Isabella Widerström, Verksamhetschef 0724-625189 Jobbnummer
9990715